Oppositie niet blij met aankoop woning en stuk grond: “Lag er troosteloos bij”

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik kocht in samenwerking met de stad Wervik een woning op de hoek van de Ten Brielenlaan en Kasteelstraat in Wervik, wat stuit op kritiek van oppositiepartij Team 2030. De stadsdiensten ruimden inmiddels ook de verwilderde groenzone op de hoek op.

Heel lang geleden stond er op de hoek van de Magdalenastraat en Ten Brielenkaan een woning, die uiteindelijk werd afgebroken. “Al vele jaren ligt die hoek er troosteloos bij, nu komt daar verandering in. Samen met de stad Wervik slaan we de handen in elkaar om dit cruciale stukje grond in het centrum van de stad opnieuw aan te leggen. Bij het inrijden van de stad via de Magdalenastraat of de Ten Brielenlaan was dit verwaarloosde stuk grond een doorn in het oog qua netheid. Door de handen in elkaar te slaan met !Mpuls maken we er een win-win van voor beiden”, aldus schepen Yves Obin (CD&V). “De hoekwoning wordt opgenomen in het patrimonium van de woonmaatschappij voor sociale verhuur. Het stukje grond erachter wordt heraangelegd als een rustpunt in het groen voor onze inwoners en bezoekers.”

Heraanleg

De heraanleg gebeurt door de eigen stadsdiensten. De omheining en de beplanting gingen er vorige week uit. “Het hoekje wordt afgezet met kastanjepalen zodat men er niet op kan parkeren. Het wordt in het najaar aangelegd met de aanplanting van enkele struiken en een boom. Er komt een bank en de afwerking naar de woningen toe gebeurt met klimplanten.”

Krapte op huizenmarkt

Steve Dejan (Team 2030) was tot de fusie met !Mpuls voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie. Hij kaartte de aankoop tijdens de gemeenteraad aan. “Ik snap niet waarom de woonmaatschappij nog woningen aankoopt”, zegt hij. “Er is al een krapte op de huizenmarkt en op die manier gaat !Mpuls woningen wegkapen bij potentiële kopers. Blijkbaar doen ze dat nu op vraag van de stad. Het gemiddelde in Vlaanderen aan sociale woningen bedraagt 9 procent, we zitten in Wervik aan 13 procent.”

“De woning en de aanpalende grond zijn in overleg met ons aangekocht om te voorkomen dat er een appartementsgebouw van pakweg drie of vier bouwlagen zou komen”, reageert schepen Bercy Slegers (CD&V). (EDB)