Oppositie Kuurne stelt zich vragen bij dure plannen voor hippodroom: “School en bikepark zijn er enkel voor het prestige”

De nieuwe school met sporthal en de ontwikkeling van het bikepark zijn te dure prestigeprojecten. Dat zegt Nieuw Kuurne in hun blik op de verdere uitbouw van de hippodroomsite. “Het bestuur legt nu al een hypotheek op projecten in de toekomst”, klinkt het.

Ten laatste in het schooljaar 2023-2024 komt, is zeker. De school, met een polyvalente sporthal die ook het grote publiek zal kunnen gebruiken, moet naast de centrumvernieuwing het kroonjuweel van deze bestuursperiode worden. Maar zowel burgerbeweging Nieuw Kuurne als Open VLD, allebei in de oppositie, zijn kritisch.

“Deze school dient tot prestige”, oppert Geert Veldeman, fractieleider voor Nieuw Kuurne. “We spreken hier over een investering van 8 miljoen euro (4 miljoen zijn subsidies van Agion, red.) en dat voor een school voor 300 leerlingen. Veel liever hadden we een verregaande samenwerking gezien tussen de verschillende onderwijsnetten in plaats van elk zijn eigen bouwprojectje.”

“Twee scholen (Pienter en Wijzer, red.) centraliseren naar een nieuwe school met de polyvalente zaal vinden wij een goede zaak”, zegt Fanny Decock van Open VLD. “Maar we hebben wel bedenkingen bij de financiële kant van het verhaal en het beheer naar de toekomst toe. We missen als oppositie een zekere openheid en overleg, dat loopt moeizaam.”

Gevaar van overmoed

Daarnaast wijzen Nieuw Kuurne en Open VLD ook naar de ontwikkelingen op de hippodroom zelf. Samen met Cycling Vlaanderen plant de gemeente de bouw van het eerste Vlaamse bikepark. Zo wil het bestuur de site nieuw leven inblazen en een toekomst geven.

“Wij vonden de initiële kostprijs van 600.000 euro al veel, maar die is intussen opgetrokken tot 2,5 miljoen (de gemeente krijgt wel bijna 1 miljoen euro Vlaamse subsidies voor het bikepark, red.). Let op, wij zijn geen tegenstander van het bikepark an sich, maar de prijs ligt simpelweg te hoog. Wij vrezen dat het bikepark de Kuurnenaar niet ten goede zal komen”, aldus Geert Veldeman nog.

“Het bestuur is te kwistig met belastinggeld en legt nu al een hypotheek op projecten in de toekomst.”

“De meerderheid is ambitieus, maar we moeten opletten voor overmoed”, voegt Fanny Decock daar aan toe. “Er zal weinig overschot zijn en het mag volgens ons niet de bedoeling zijn om straks opnieuw de burger aan te spreken voor zijn centen. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor het bestaande patrimonium, denk aan de Stokerijmolen. Het blijft daar bij aankondigingen van een totaalrenovatie, ook dat soort projecten verdient de nodige aandacht.”

Investeren

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) benadrukt met de nieuwe school vooral in de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs te investeren. “Een investering in gebouwen is nodig in functie van het aantal leerlingen. Het gaat niet enkel om de school, maar er is ook de bijkomende volwaardige sporthal die een tekort dat er vandaag is, invult.”

“Er zijn daarnaast duidelijke afspraken wat het bikepark ons maximaal kan kosten”, aldus de burgemeester. “Met enkel de paardensport is de hippodroom niet leefbaar meer. Is de site er nu wel voor elke Kuurnenaar?”

“Wij kunnen iedereen trouwens recht in de ogen kijken: onze begroting is transparant en klopt. De oppositie vergeet dat de financiële monitoring helemaal anders is dan vroeger. Nieuw Kuurne probeert altijd hetzelfde te herhalen zodat mensen het geloven, maar daar doe ik niet aan mee. Met financiën ga je rationeel om, niet populistisch”, besluit Francis Benoit.

