Oppositie kritisch voor jaarrekening en nieuwe Rivaweg

Het spaarpotje van de gemeente Dentergem bedraagt 15,2 miljoen euro en dat is zowat 1,2 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Oppositiepartij Focus8720 meent dat het verstandiger kon.

“Onze uitgaven waren minder dan geraamd, zoals bij het voorzien van nieuwe straatverlichting”, vertelt financiënschepen Charlotte Vandemoortele (Eendracht). “We kregen ook meer geld van het Gemeentefonds en er waren meer fiscale ontvangsten dan voorzien. Wat betreft de investeringen is het saldo negatief. Er waren meer uitgaven dan ontvangsten. Zo hebben we nog twee schijven afbetaald voor de bouw van het nieuwe zwembad in Wielsbeke, waardoor onze leerlingen er in ruil gratis kunnen zwemmen. Er was ook de aankoop van een weiland in Wakken ten voordele van Spelewei, het vernieuwen van de servers in het gemeentehuis, onze vernieuwde webstek, de aanleg van de nieuwe Rivaweg, de aankoop van een loods voor de technische dienst, de aankoop van een pand in de Wontergemstraat 9 voor de Chiro en Kernelle, de aanleg van padelterreinen en de heraanleg van de Vennestraat.”

Het financieel saldo van de gemeente bedraagt 48.898 euro. “We zijn bijna schuldenvrij”, aldus de schepen. “Er loopt nog een lening van het OCMW door de aankoop van huizen in de Kraaistraat die in 2025 ten einde loopt. Het budgettair resultaat is een tekort van 2,8 miljoen euro. Enerzijds door de daarnet vermelde investeringen, anderzijds door de stijgende energieprijzen, loonindexeringen en het verlies van onze tegoeden bij de failliet verklaarde Optima-bank. Als we daar nog iets zouden van terugkrijgen (de gemeente had er een banktegoed van 1,3 miljoen euro – nvdr.), kunnen we dit als ontvangsten inboeken. Ondanks deze punten blijft de kastoestand goed en klokken we af op 15,2 miljoen euro. We hebben dus nog ruimte om te investeren en te zorgen voor groei en welvaart. Deze gezonde toestand is het resultaat van onze voortdurende inzet om de middelen van de gemeente op een verstandige manier te beheren.”

Oppositiepartij Focus8720 is evenwel kritisch. “Het verloren Optima-geld is een bedrag waar je mooie projecten mee kon realiseren, denk maar aan de Hondiussite”, meent Aniek Van de Velde. “De cijfers kleuren dan wel minder rood dan in het meerjarenplan voorzien, maar dit is niet positief. Het maakt dat de geplande investeringen er nog niet zijn. We stellen vast dat de investeringsgraad hier laag ligt en in vergelijking met andere gemeenten bengelen we aan de staart. Ook vorig jaar werd weer veel uitgesteld. Het is frappant dat het grootste budget ging naar de Rivaweg. Vorig jaar alleen al werd daar bijna een half miljoen euro voor uitgegeven. Er waren geen subsidies door de eerder negatieve adviezen van de Vlaamse overheid. De plannen werden gelukkig veelal bijgesteld. Voortschrijdend inzicht naar aanleiding van de bouw van het rusthuis en eerdere opmerkingen van ons omtrent het kruispunt. Er waren ook extra kosten voor archeologie, een prijsherziening en de ontdubbeling van het fietspad. Het straffe is dat er is geïnvesteerd in twee nieuwe, gevaarlijke kruispunten. Ironisch genoeg was het doel om er zwaar verkeer in Dentergem te weren. Terwijl nu blijkt dat het op het kruispunt Rivaweg-Statiestraat quasi niet mogelijk is voor twee vrachtwagens om elkaar te kruisen. ER gaan stemmen op om dat kruispunt her in te richten. Klopt dit?”

Burgemeester Koenraad Degroote wacht op verder advies van het Agentschap Wegen & Verkeer omtrent het kruispunt. “Op een vergadering is dat opgeworpen, nu gaan we zien hoe dat verder verloopt”, zegt hij. “Ik ben vooral blij dat die weg er na zeventig jaar eindelijk is en dat wel degelijk ten bate van de hele Dentergemse gemeenschap. Er is misschien kritiek, maar de meeste mensen zijn tevreden dat hij er ligt.”