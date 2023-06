Opnieuw wijziging in politieke landschap in Wielsbeke: oppositiepartijen N-VA en U. versmelten

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel bezegeld. De huidige partijen N-VA en U. smelten samen tot één partij: Samen+. “Geen kartel, maar een nieuw project waarin één plus één meer dan twee zal zijn. Het plusteken in onze naam wijst trouwens op mensen die nu niet actief zijn in de politiek die we ook mogelijkheden willen bieden”, zeggen Jan De Potter en Rik Buyse.

De politieke storm in Wielsbeke heeft al een en ander doen opwaaien. Een deel van CD&V haakte af en gaat straks verder als Team8710. Meer recent stapte gemeenteraadslid Filip Dinneweth uit Vlaamse Belang om als onafhankelijke verder te zetelen en nu maken ook U. en N-VA bekend dat ze samensmelten.

“Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 in het vooruitzicht, willen U. en N-VA het politieke landschap in Wielsbeke voor de kiezer vereenvoudigen. We kenden elkaar al door samen constructief oppositie te voeren, maar we zouden nog meer kunnen betekenen wanneer we onze krachten bundelen”, zeggen Jan De Potter (U.) en Rik Buyse (N-VA). “We hoeven niet over alles hetzelfde te denken, maar we hebben leren samenwerken met respect voor ieders standpunt. Een verschil in visie kan ook leiden tot nieuwe inzichten. De stembusslag van 2018 maakte duidelijk dat we in dezelfde vijver aan het vissen waren. Door samen naar de kiezer te trekken, maken we het een pak duidelijker en hoeft er ook niet gespeculeerd te worden over mogelijke voorakkoorden.”

Optelsom van de delen

“U. Wielsbeke verenigde al langer mensen van verschillende politieke strekkingen en ook onafhankelijken. U. en N-VA gaan nu op in een nieuw en sterker geheel met het oog op oktober 2024. Het nieuwe project is meer dan simpelweg een optelsom van de delen, vandaar de naam Samen+. We willen mensen samenbrengen die één visie voor ogen hebben: een beter beleid in onze gemeente op de korte én lange termijn. Een mix van bekende én nieuwe gezichten.”

Het startschot van het nieuwe project werd gegeven op een ruime vergadering voor genodigden. “We zouden hen graag als ambassadeurs willen inschakelen voor Samen+”, klinkt het nog. Een logo of website is er nog niet, net zomin als een verkiezingsprogramma of een voorlopige lijst met kandidaten. “We willen nu in eerste instantie Sint-Baafs-Vijve, Ooigem en Wielsbeke warm maken voor dit verbindend project. Een symbool voor de samenwerking is er wel: een musketon of haak. Normaal klik je daarmee zaken vast of hang je ze bij elkaar. Wij willen dat mensen zich met dit gadget als het ware vasthaken aan ons project. Wie meer wil weten over ons project of zich geroepen voelt om ook ambassadeur te worden, kan ons contacteren op info@samenpluswielsbeke.be”, besluiten Rik Buyse en Jan De Potter. (MI)