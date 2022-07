Opmerkelijk: Vooruit Oostende kiest gewoon lid in comité sociale dienst

Voor de opvolging van Raymonde Declercq in het Bijzonder Comité Sociale Dienst hanteert Vooruit voor het eerst een opvallende procedure : ook gewone leden van de partij kunnen zich kandidaat stellen.

Het Bijzonder Comite Sociale Dienst (BCSD) is bevoegd voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening (leefloon, steun, budgetbegeleiding…) bij het OCMW. In Oostende bestaat het uit 9 leden, gemeenteraadsleden of mensen aangeduid door de partijen omdat ze ook bij de verkiezingen in 2018 op de lijst stonden.

Vooruit heeft als oppositiepartij twee mandaten die ingevuld worden door Raymonde Declercq en Didier Brissinck. Declercq, die sedert 1995 zetelde, stopt in september. “Ik deed het nog graag maar had na de verkiezingen gezegd dat ik kansen wou geven aan jongeren”, zegt Declercq die destijds ook de eerste vrouwelijke voorzitter was van het OCMW en alom werd geprezen voor haar dossierkennis inzake sociale zaken.

Elk lid

Voor haar opvolging zal Vooruit Oostende een opvallende procedure hanteren: ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het mandaat. De ledenvergadering van eind deze maand zal een opvolger verkiezen.

Voorzitter Björn Pannecoucke: “Als voorzitter kan ik mensen aanduiden, ook al stonden ze niet op de lijst. We willen voor dit mandaat alle leden de kans geven. Er hebben zich inmiddels al leden gemeld. Hiermee willen we als bestuur van Vooruit Oostende zo transparant mogelijk werken en zorgen voor een maximale participatie van de leden wanneer mogelijk.”

“Het is van leden die de stap willen zetten ook een signaal dat ze verantwoordelijkheid willen opnemen. Deze nieuwe aanpak is symbool waar Vooruit Oostende voor staat.” De voorstelling en verkiezing vindt plaats op zondag 31 juli.