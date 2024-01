Openbare verlichting in Wervik wordt vanaf februari ’s nachts opnieuw ingeschakeld

Vanaf de eerste week van februari wordt in Wervik de openbare verlichting ‘s nachts terug ingeschakeld. Dit werd door het schepencollege beslist op 23 oktober en onmiddellijk aangevraagd bij Fluvius.

Net zoals in veel andere gemeenten is ook in Wervik omwille van de dure energieprijzen de openbare verlichting ’s nachts al sinds september op de gemeentewegen gedoofd. Tussen 24 uur en 4 uur, enkel vrijdag- en zaterdagnacht niet. Op de gewestwegen wordt de openbare verlichting niet gedoofd.

Fluvius is momenteel in verschillende gemeenten bezig met het opnieuw inschakelen van de openbare verlichting en operationeel is dit een groot werk, omdat in iedere elektriciteitscabine alle circuits met straatverlichting manueel dienen omgeschakeld te worden met een nieuw tijdsprogramma. Deze werken kunnen enkel uitgevoerd worden door Fluvius. In de toekomst kan dit met de nieuwe interactieve led armaturen van op afstand gebeuren.

Jaaractieplan

Intussen gaat ook de verledding van de openbare verlichting verder. In het jaaractieplan van 2024 wordt voorzien om de openbare verlichting in volgende straten te verledden: Bakkerstraat, Barrierestraat, Beselarestraat, Boogstraat, Calvariestraat, Derde Lansiersstraat, Elf Juliplein, Geluwebroekstraat, Hagelstraat, Hansbekestraat, Hellestraat, Hoogland, Jeruzalemstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Kloosterstraat, Koestraat, Korte Tramstraat, Lourdesstraat, Maagdenstraat, Moerput, Molenstraat, Rekestraat, ’t Stroomke, ’t Voske, Tramstraat, Wervikstraat, en de Zannekinstraat

“In totaal wordt er in 2024 voorzien om 553 oudere verlichtingsarmaturen weg te nemen en te vervangen door armaturen op ledverlichting”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Tegen 2030 moet alle openbare verlichting op het grondgebied omgeschakeld zijn naar led.”