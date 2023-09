Open Zulte stelt vier nieuwe kandidaten voor, burgemeester Simon Lagrange voor derde keer lijsttrekker

Open Zulte heeft alvast vier nieuwe kandidaten voorgesteld die op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Het gaat om Olivier Peirs, voordien van het intussen opgedoekte Gezond Verstand Zulte, zijn zoon Henri Peirs, Berkan Nalli en Ruben Berlamont. Simon Lagrange is voor de derde keer lijsttrekker.

Als eerste van de – grondig herschikte – Zultse politieke partijen lichtte Open Zulte zaterdag een tipje van de sluier omtrent hun lijstvorming voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op enkele plaatsen na is de lijst al volledig.

“We zullen naar de kiezer trekken met een herkenbare en ervaren, maar tegelijk ook vernieuwde groep”, zegt voorzitter van Open Zulte Peter Verdonckt. “We kunnen alvast vier nieuwe kandidaten voorstellen, maar zijn ook blij dat alle huidige schepenen zich opnieuw kandidaat stellen. Onze slagzin wordt daarom ‘Wij vragen opnieuw uw vertrouwen’.”

Een van de nieuwe kandidaten is bekend gezicht Olivier Peirs. Hij stapte eerder dit jaar over van GVZ naar Open Zulte toen zijn eigen partij ophield te bestaan. Hij is de huidige voorzitter van de gemeenteraad, voormalig schepen van Sport en Financiën en de zoon van ereburgemeester Georges Peirs.

Oliviers zoon Henri (21) is voorzitter van de studentenraad van Hogeschool VIVES en zet na zijn vader en grootvader nu ook zijn eerste stappen in de lokale politiek. Opmerkelijk detail: moesten zowel Henri als Olivier verkozen raken, dan mag volgens de wet maar één van hen in de gemeenteraad zetelen. Zaakvoerder van Bnn Technics en gepassioneerd dronefotograaf Berkan Nalli (38) zal ook op de lijst van Open Zulte staan. De voorlopig laatste nieuwe kandidaat is Ruben Berlamont (27), gewezen voorzitter van KLJ Machelen.

“Het werk is nog niet af”

Simon Lagrange gaat voor een derde ambtstermijn als burgemeester. “Er is al veel gedaan, maar het werk is nog niet af”, aldus Lagrange. “Samen met de ploeg van Open Zulte doe ik het nog steeds graag en ik heb nog veel goesting.”