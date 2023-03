Open VLD Zwevegem heeft nieuw bestuur

Zondag organiseerde Open VLD Zwevegem een lentereceptie waarop zowel de leden van de partij als deze van de Lijst Burgemeester uitgenodigd werden. Gastspreker was justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij blies vooral de loftrompet voor burgemeester Doutreluingne en schepen Kristof Vromant. Meteen konden we er ook kennismaken met het vernieuwd bestuur van Open VLD Zwevegem. Voorzitter is Stefanie Vanden Bossche, ondervoorzitter Pierre Provost, penningmeester Nele Roobrouck, secretaris Johan Deneve, ledenbeheer Isabelle Dewitte en bestuursleden Carol Bostyn, Marjane Cloet, Paul De Beurme, Guido Margodt, Yvan Nys, Vera Seynhaeve en Johny Vanden Bossche. Verder konden we er vernemen dat de burgemeester graag opnieuw lijsttrekker zou zijn en dat dit wellicht van een partij zal zijn met een nieuwe naam. (GJZ/foto GJZ)