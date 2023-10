Open Vld trekt volgend jaar als ‘TeaM 2024’ naar verkiezingen in Tielt: “We staan al vijf jaar stil en er moet weer beweging komen”

Met nog iets meer dan een jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen trekt Open Vld Tielt nu al de kiescampagne op gang. De partij gaat niet langer onder de vlag van Open Vld naar de kiezer, maar komt op als ‘TeaM 2024′. De T en de M in die naam verwijzen respectievelijk naar Tielt en Meulebeke.

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Tielt bundelden Open Vld en N-VA steevast de krachten met een ééngemaakte lijst, maar daar wordt nu dus van afgestapt. Al benadrukt Guido Weustenraed meteen dat TeaM 2024 geen doorslagje is van Open Vld Tielt. “TeaM 2024 kan rekenen op de steun van de lokale Open Vld, maar wij zijn voor alle duidelijkheid geen traditionele partij. Wel een ‘TeaM’ van mensen.”

Vijf sterren voor vijf kernen

“Iedereen die een verschil wil maken is welkom bij ons, ook mensen van andere partijen. We verruimen in alle richtingen. Ook geografisch, want we zijn ook aan het praten met mensen van Meulebeke. Ook zij zijn meer dan welkom. Niet toevallig staat de M in TeaM voor Meulebeke. Nog op ons nieuwe logo staan vijf sterren, voor elk van de vijf kernen van de fusiegemeente. Wat de verkiezingen precies zullen brengen in 2024 is erg onzeker, omdat we behalve de fusie ook met de afschaffing van de opkomstplicht zitten, maar we geloven dat de fusie een uitgelezen opportuniteit is om de oude politiek achter ons te laten.”

“Het nieuwe mobiliteitsplan is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet”

Volgens Guido Weustenraed en Veerle Vervaeke is het hoog tijd om te breken met de oude tradities. Niet toevallig werd de campagne maandagavond gelanceerd ter hoogte van de felbesproken knip aan de Europawijk. TeaM 2024 wil naar eigen zeggen meer transparantie, meer expertise, meer democratie, meer innovatie en meer langetermijnvisie in Tielt, over alle thema’s heen. “Alleen zo kunnen we figuurlijk en letterlijk de stilstand van onze stad doorbreken”, zegt Veerle Vervaeke.

De beruchte knip

Volgens het gemeenteraadslid is het nieuwe mobiliteitsplan een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. “Tijdens de opbouw werd over de inhoud van het plan gezwegen als was het een staatsgeheim. En plots wordt alles dan top-down zomaar geïmplementeerd. Een plan zonder langetermijnvisie en zonder échte inspraak van de burgers. Alle begrip dat men doorgaand verkeer wil bannen, maar de automobilisten hebben geen alternatief en onze lokale handelaars verliezen cliënteel. Zowel de knip aan de Bek als de winterknip op de Markt moeten dringend teruggeschroefd worden. Ook het nut van de knip aan het Gildhof ontsnapt me.”

“We willen afstappen van traditionele partijpolitiek, waarbij enkelingen het voor het zeggen hebben”

“We vinden allemaal dat het hoog tijd is voor een trendbreuk”, gaat Guido Weustenraed verder. “Het kan en moet anders. In grote dossiers zoals de collegesite of de Zuiderring is amper vooruitgang geboekt. We staan al vijf jaar stil en we moeten de stad weer in beweging krijgen. En om dat te doen willen we afstappen van traditionele partijpolitiek, waarbij enkelingen het voor het zeggen hebben en de rest slaafs moet volgen. Alle gemeenteraadsleden, niet alleen die van de meerderheid, moeten breder en efficiënter samenwerken. Sterker nog, we pleiten voor een nieuw democratisch besluitvormingsproces, waaruit gedragen voorstellen komen die dan vlot goedgekeurd worden op de gemeenteraad.”

Van deur tot deur

“Het mobiliteitsplan is één voorbeeld, maar als je de mensen vraagt wat het lokale bestuur precies bijgedragen heeft in de voorbije vijf jaar, dan zal men in het beste geval de schouders ophalen”, gaat Weustenraed verder. “We zijn een centrumstad en hebben een voortrekkersrol te vervullen in de regio. De komende weken gaan we van deur tot deur, in de wijken en de deelgemeenten, om bij de bewoners te luisteren wat er moet verbeteren. We willen de stad in beweging krijgen. Iedereen die net als wij vindt dat het anders moet, kan nu al gerust contact opnemen via mail op team2024@outlook.be of via de Facebookpagina van Team2024.”