Open VLD trekt in Roeselare naar de kiezer als Lokaal Liberaal

Exact één jaar vóór verkiezingszondag 2024 stelt Open Vld Roeselare de naam van de lijst voor. Wie op hen wil stemmen, moet het bolletje bij Lokaal Liberaal kleuren.

Tijdens het jaarlijks ontbijt voor leden en sympathisanten stelde Open Vld Roeselare de nieuwe lijstnaam voor. Exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op de tweede zondag van oktober. De Roeselaarse liberalen zijn hiermee de eerste in onze stad die een tip van de sluier lichten over hun ambities.

“We willen deze symbolische datum aangrijpen om onze nieuwe lijstnaam te lanceren”, aldus schepen Piet Delrue. “We haalden de inspiratie bij onze collega’s in Lokeren en Moerbeke-Waas en zijn er van overtuigd dat ‘Lokaal Liberaal’ ook echt zegt waarvoor we staan.”

Gemeenteraadsvoorzitter Liselot De Decker vult aan: “Politiek speelt zich per definitie lokaal af. Luisteren, rondlopen, spreken met de mensen doe je in je eigen straat, wijk of vereniging. Op lokaal niveau kan je echt iets betekenen voor de mensen. Dat willen we met onze nieuwe naam duidelijk maken.”

Banden blijven

De liberalen maken duidelijk dat de banden met de nationale partij intact blijven. Men doet voort beroep op de expertise en de info die de partij en de parlementsleden kunnen bezorgen. Dat vertaalt zich in het tweede woord van de lijstnaam. “We zijn uitgesproken liberaal”, vertelt Thomas Maes, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Vrijheid, verantwoordelijkheid en vooruitgangsoptomisme vormen de basis van ons gedachtengoed. We willen dat iedereen vrij over zijn of haar leven kan beslissen en beschikken. We zijn ons bewust van onze rol ten opzichte van anderen en we geloven rotsvast in het feit dat de mens er steeds op vooruit kan gaan, als we de juiste beslissingen nemen. Ook in Roeselare.”

Afdelingsvoorzitter Mario Destoop: “We hebben hier goed over nagedacht en intern gedebatteerd. We kunnen samen met de coalitiepartners nog een vol jaar werken aan de uitvoering van het beleidsplan in onze stad, we lanceren een overtuigende campagne en gaan als beleidspartij naar de kiezer. Groeien en verder meebesturen is de duidelijke ambitie van Lokaal Liberaal.”

“We werken verder aan onze mooie stad. Met onze schepen Piet, onze gemeenteraadsvoorzitter Liselot, ons lid van het bijzonder comité Thomas en de vele bestuursleden en sympathisanten. We maken werk van een stevige kandidatenlijst. De verkiezingen staan voor de deur, we gaan de straten en wijken in, spreken met de Roeselarenaars, de verenigingen, de ondernemers. Ambitieuze mensen die zich volop willen inzetten voor onze stad geven we graag een kans.”