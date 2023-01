Open VLD trekt in Blankenberge naar de verkiezingen onder de noemer ‘Team Blankenberge’: “Onze stad boven de partijpolitiek zetten”

Open VLD Blankenberge trekt volgend jaar naar de verkiezingen als ‘Team Blankenberge’. Het partijbestuur wil zo bruggen slaan. “Al wie een constructief verhaal wil schrijven voor onze stad, is in 2024 welkom om zich bij ons aan te sluiten. Of die nu groen of geel, blauw, oranje of rood is”, klinkt het.

Open VLD Blankenberge, met burgemeester Björn Prasse op kop, wil in 2024 de hand reiken aan iedereen die Blankenberge een warm hart toedraagt en het goed voor heeft met de stad.

“Al wie een positief en constructief verhaal wil schrijven voor onze stad moet welkom zijn om zich bij ons aan te sluiten. Als kiezer en ook als kandidaat. We willen met Open VLD Blankenberge de drijvende kracht zijn achter een nieuw team dat de stad boven de partijpolitiek en het algemeen belang op de eerste plaats zet”, aldus Prasse.

Dat de traditionele partijen het niet zo goed doen in de peilingen, speelde volgens de burgemeester niet mee bij die keuze. “Ook onder Ludo Monset is er destijds een paar keer sprake geweest van zo’n lokaal concept, alleen is dat toen nooit doorgevoerd geweest”, zegt hij. Onder de nieuwe noemer hoopt Prasse ook komaf te maken met de partijpolitieke strubbelingen uit het verleden. “We willen hiermee de stellingenoorlog op sociale media tegengaan”, zegt hij. “Met Team Blankenberge willen we de weg vrijmaken voor een stadsbestuur dat iedereen in onze stad, ook de nieuwkomers, maximaal en inclusief vertegenwoordigt.”