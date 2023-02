Open VLD regio Brugge vernieuwt kernbestuur: “Meer dan ooit de krachten bundelen”

Open VLD vernieuwde onlangs haar bestuur voor de regio Brugge.

Het kernteam bestaat uit voorzitter Philip Konings uit Blankenberge, ondervoorzitters Kristof Van Hoye (Oostkamp) en Jean-Marie De Plancke (Brugge), secretaris Nathalie Mortelé (Brugge), penningmeester Hendrik Demol (Damme) en activiteitenverantwoordelijke Garrit Hinderickx (Blankenberge).

Het regionaal partijbestuur overkoepelt de lokale Open VLD-afdelingen uit Brugge, Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zuienkerke, Beernem, Jabbeke en Zedelgem.

De nieuwe ploeg zal onder meer de krijtlijnen uitzetten voor de bovengemeentelijke verkiezingscampagnes in 2024. “De nadruk ligt hierbij op samenwerking: als regiobestuur zullen we meer dan ooit de krachten bundelen om met alle lokale afdelingen samen, een helder liberaal verhaal te schrijven”, zegt voorzitter Philip Konings.

Het kernteam wil de lokale afdelingen inspireren en stimuleren om met visie en ambitie de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, voor en samen met de inwoners uit de regio. “Inwoners van de regio Brugge die mee hun schouders willen zetten onder het liberale project kunnen contact opnemen met de lokale afdeling in hun stad of gemeente via onze website”, klinkt het.