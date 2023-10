Open VLD Middelkerke trekt onder nieuwe naam naar de kiezer: “Met RESPECT willen we een positieve boodschap uitdragen naar alle inwoners”

De leden van Open VLD kregen afgelopen zondag een primeur tijdens hun jaarlijkse eetfestijn. In een overvolle zaal van De Stille Meers werd de naam ‘RESPECT’ onthuld, de nieuwe partijnaam waarmee de partij volgend jaar naar de kiezers trekt. “Net zoals vele andere lokale politieke partijen zijn ook wij, als Open VLD Middelkerke, begonnen met brainstormen om onze partij kritisch te evalueren en op een andere manier aan de kiezers te presenteren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024”, duidt voorzitter Bart Vandekerckhove.

“Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de onderlinge negatieve sfeer die heerst bij alle partijen in de nationale politiek. Wij zijn van mening dat we op lokaal niveau onafhankelijk moeten kunnen handelen, los van de verplichtingen jegens nationale partijen. Het werd al snel duidelijk dat alleen een naamsverandering niet voldoende zou zijn. Als we daadwerkelijk verandering willen brengen op gemeentelijk niveau, moeten we de deur openzetten voor mensen van buiten onze partij. Mensen die zich willen inzetten voor onze mooie gemeente, mensen met frisse ideeën, kortom, mensen die zich willen engageren in de lokale politiek.”

“Positieve boodschap uitdragen”

Het bestuur was unaniem in de keuze voor de naam ‘RESPECT’. ”Met RESPECT willen we een positieve boodschap uitdragen naar alle inwoners van Middelkerke, iets wat helaas ontbreekt bij het huidige gemeentebestuur. Het woord op zichzelf zegt al veel, maar de komende maanden zal duidelijk worden wat RESPECT allemaal vertegenwoordigt”, aldus de voorzitter.

Nieuw logo

Ook het nieuwe logo werd voorgesteld. “De drie kleuren in ons nieuw logo symboliseren het geografische landschap van onze gemeente. Het blauw staat voor de toeristische kuststrook, het oranje/geel staat voor de achterliggende duinen en residentiële woningen en het groen staat voor de gemeenten in het hinterland. Op deze manier tonen wij RESPECT voor al onze negen deelgemeenten”, verduidelijkt Johan Töpke. “Wie zich onze vorige verkiezingscampagne van 2018 herinnert, zal de toen gebruikte RESPECT-slogan nog herkennen. In de komende maanden zullen wij ons team verder samenstellen en onze RESPECT-visie verder ontwikkelen”, legt Johan Töpke uit.

“Met deze nieuwe naam, nieuwe visie en een open houding naar alle betrokken inwoners hopen we de gemeente Middelkerke beter te kunnen dienen en de lokale politiek te vernieuwen met frisse ideeën en positieve energie.”