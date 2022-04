Open VLD Lichtervelde viert 50 jaar met feest in De Oude Melkerij: “Niet gefusioneerd dankzij ons”

Open VLD Lichtervelde was vorig jaar precies een halve eeuw jong. Dat jubileum wordt met een jaartje vertraging op 1 mei gevierd. De basis voor Open VLD werd na de verkiezingen van 1970 gelegd nadat de plaatselijke lijst De Burgersgilde zijn meerderheid verloor doordat een verkozene richting oppositie trok. Toch duurde het nog tot 2006 vooraleer er een volledig ‘blauwe’ lijst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Walter Boret (82) lag mee aan de basis van de oprichting van de toenmalige PVV in Lichtervelde. Hij was lokaal voorzitter van 1971 tot 2000 en was van 1976 tot 2000 gemeenteraadslid. Walter zetelde ook 29 jaar onafgebroken als provincieraadslid.

“Open VLD – toen nog PVV – werd in 1971 opgericht”, herinnert Walter zich. “Voordien was er wel een liberaal café in Lichtervelde, maar er was toen nog geen liberale werking in de gemeente en ook geen lokaal PVV-bestuur. Wel was er in café Alcyon af en toe iemand van de liberale partij aanwezig die er een zitdag hield.”

De oprichting van de PVV kwam er nadat een verkozene van De Burgersgilde na de verkiezingen van 1970 de kant van de toenmalige CVP koos. “Georges Decuypere van De Burgersgilde bleef daardoor weliswaar burgemeester, maar kreeg een schepencollege van de vroegere oppositie voorgeschoteld”, aldus Walter.

“De CVP, de vroegere lijst De Zwaan, was dus aan de macht en kon daarbij rekenen op relaties met de partij op nationaal niveau”, pikt huidig lokaal voorzitter Noël Vlaemynck in. “Dat resulteerde in 1971 in de oprichting van een PVV-afdeling in Lichtervelde.”

Het bestuur in het jaar 1976 met boven v.l.n.r.: Etienne Deurinck, Jozef Vercaemer, Albert Haeghebaert, Luc Vanderper, Johan Billiet, Betty Tanghe en Georges Vanderper. Onder v.l.n.r.: Louis Bril en zijn vrouw, Walter Boret en zijn vrouw, Guido Lowyck en zijn vrouw. (repro foto Kurt) © Foto Kurt

“De basis voor de oprichting werd gelegd tijdens een vergadering in café De Padde”, vertelt Walter Boret. “Daar werd een voorlopig bestuur verkozen: Leon Maes werd erevoorzitter, Leon Coussée en Etienne Deurinck werden respectievelijk penningmeester en secretaris. Georges Vanderper, Betty Tanghe, Gaby Ramon en Jozef Vercaemer werden bestuurslid. Het bestuur werd iets later aangevuld met Adolf Viaene en Albert Haeghebaert. Ikzelf werd voorzitter.”

VLD-lijst ‘pur sang’

Het duurde evenwel nog tot 2006 vooraleer er een VLD-lijst ‘pur sang’ ingediend werd voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Voordien trokken we onder diverse namen naar de kiezer”, licht Walter toe. “Eerst onder de naam De Burgersgilde. Nadien werd dat B-Gilde en Gemeentebelangen.”

“Op die lijsten stonden kandidaten die lid waren van de liberale partij, maar er was ook ruimte voor onafhankelijken en leden van andere partijen.”

Walter zegt er ook mee voor te hebben gezorgd dat Lichtervelde in 1977 niet diende te fusioneren met een andere gemeente. “Samen met burgemeester Georges Decuypere, de toenmalige schepenen Willy Labens en Georges Vanderper en met steun van Louis Bril trok ik daarvoor naar PVV’er Karel Poma, die toen staatssecretaris was”, aldus Walter.

“Mede met de hulp en invloed van Poma binnen de regering Tindemans lukte het om Lichtervelde zelfstandig te houden. Ik heb wel eens al lachend aan huidig CD&V-burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn gezegd dat het dankzij ons is dat ze burgemeester is. Misschien was dat bij een fusie niet het geval geweest.”

Afschaffing stemplicht

Open VLD wist bij de recente verkiezingen slechts één zetel binnen te rijven. “We mogen qua ledenaantal niet klagen”, weet Noël Vlaemynck, “Dat blijft rond de 130 schommelen, maar het is vooral moeilijk om jongere mensen te vinden, een probleem dat zich ook in het verenigingsleven manifesteert. We hopen jonge mensen te vinden die bereid zijn om inspanningen te doen.”

“De uitkomst van de stembusslag 2024 oogt momenteel ook wat onzeker door de afschaffing van de stemplicht. Al denk ik niet dat dit een nadeel voor de kleinere partijen zal zijn.”

(CB)