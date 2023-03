Open VLD Kuurne steekt centrumhandelaars hart onder de riem met ‘Tournee Liberale’

Op zondag 16 april organiseert Open VLD Kuurne ‘Tournee Liberale’. Met dit evenement wil de partij de Kuurnse handelaars die bijzonder hebben geleden onder de centrumwerken een hart onder de riem steken.

“We hebben empathie voor de Kuurnse centrumhandelaars die een bijzonder moeilijke periode kenden en nog steeds kennen door de centrumwerkzaamheden”, vertelt Rik Bouckaert. “Om deze centrumhandelaars te steunen, bezochten wij de afgelopen weken elke handelszaak die in het centrum van Kuurne is gelegen. Daarbij werden in totaal zo’n 40 cadeaubonnen aangekocht die wij zullen verloten tijdens ‘Tournee Liberale’. Ook wat aangeboden zal worden tijdens de Breugelmaaltijd op ‘Tournee Liberale’ zal allemaal afkomstig zijn uit de plaatselijke handel. Tijdens ‘Tournee Liberale’ wordt eveneens een fotowedstrijd georganiseerd waarbij de deelnemers de aangekochte cadeaubonnen kunnen in de wacht slepen.”

Trouwe leden bedanken

Met ‘Tournee Liberale’ wil de plaatselijke VLD-afdeling zijn leden belonen en bedanken voor hun trouw lidmaatschap en biedt hen daarom gratis een Breugelmaaltijd aan. “Ook niet-leden zijn van harte welkom”, gaat Rik Bouckaert verder. “Ieders aanwezigheid zal ons goed doen, maar zeker die van de handelaars!” (BRU)

‘Tournee Liberale’ gaat door op 16 april vanaf 12 uur in de Sint-Pieterszaal gelegen in de Brugsesteenweg. Leden komen er gratis in, niet leden kunnen inschrijven tot 10 april via 0472 35 38 37 en betalen 12,50 euro.