Open Vld Kortemark gaat verder onder de naam Zeker 8610

De vele borden met slogans in de gemeente waren er al een voorproefje van: er was iets op til in het politieke Kortemarkse landschap. Open Vld Kortemark trekt onder een nieuwe naam naar de verkiezingen: Zeker 8610.

“We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Fabienne Dekersgieter, voorzitter en één van de bezielers van de nieuwe partij. “Na meer dan 15 jaar deel uit te maken van het lokaal bestuur van de gemeente, werd het tijd voor reflectie. Wie zijn we en waarvoor staan we? Wat vinden wij als lokale partij belangrijk en wat vinden de mensen in Kortemark belangrijk?”

“Zo kwamen we uit bij onze nieuwe naam, Zeker 8610. De naam verwijst niet alleen naar onze inhoudelijke boodschap, maar verwijst ook naar de draagkracht van de voltallige ploeg, die onze gemeente kan besturen.”

Nieuwe naam, nieuw logo

Schepen Lynn Vermote gaat verder: ”Naast de nieuwe naam lanceren we ook een nieuwe huisstijl. In onze naam zit de postcode van Kortemark, die onze vijf dorpskernen verenigt. In het logo vind je ook de contouren van onze gemeente terug en een groene touch die verwijst naar de landbouw, de natuur en het landschap. En de blauwe kleur refereert natuurlijk naar onze liberale visie.”

“We hopen dat we de inwoners kunnen overtuigen van de nieuwe weg die we ingeslagen zijn. Wie zich wil inzetten voor de gemeente en haar inwoners, is zéker welkom bij Zeker 8610”, voegt Schepen Stefaan Vercooren nog toe. (JD)