Open VLD en Vooruit steunen goed doel N-VA-oppositie in Uitkerke

Ook Open VLD en Vooruit droegen bij aan de inzamelactie voor schoolmateriaal die N-VA al enkele jaren op poten zet tijdens Uitkerke-kermis. “Kansarmoede is een reëel probleem. We zijn blij dat we ook lokaal het gevecht hiertegen kunnen aangaan en steunen elke actie die hiertoe bijdraagt”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). Partijvoorzitters Yves Catteceur (Vooruit) en Stephen Vanhove (Open VLD) plaatsen evenwel ook een kritische noot bij het initiatief van de oppositie. “We moeten oppassen dat goede doelen en volksfeesten niet misbruikt worden voor politieke profilering”, klinkt het. (WK/foto WK)