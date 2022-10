Open VLD 8020 heeft een nieuw bestuur

Op de derde editie van het Blue Diner op zaterdag 8 oktober werd het nieuwe bestuur van Open VLD 8020 aan het publiek voorgesteld. Het nieuwe bestuur werd al op 10 september verkozen en hun mandaat loopt drie jaar.

Binnen het VLD-bestuur zijn er 5 nieuwkomers te noteren: Annemie Defauw, Hakim Djemaa, Laurenz Breye, Thidrek Van Grunderbeek en Lieven Bogaert. Ook Johan Stevens, voormalig voorzitter, ere-OCMW- en gewezen gemeenteraadslid maakt zijn rentree bij de Oostkampse Liberalen. “Na 7 jaar afwezigheid vind ik de tijd rijp om me weer volop in te zetten voor de liberale gedachte binnen Oostkamp. Ik heb altijd graag aan politiek gedaan en mij ingezet voor Oostkamp. Ik heb nu ook wat meer tijd en hoop dat ik met mijn 20 jaar ervaring in het politieke leven van Oostkamp wat ervaring kan binnenbrengen in het bestuur”, weet Johan te vertellen. Ook met nieuwkomer Hakim Djemaa kan Open VLD 8020 rekenen op heel wat politieke ervaring. Tijdens de eeuwwisseling was hij actief binnen de VLD-jongeren in Brugge, waarna hij voor enkele jaren naar Mexico vertrok. Nu hij in Oostkamp woont, wil hij mee zijn schouders zetten onder de blauwe gedachte.

Sterkhouders

Kristof Van Hoye werd unaniem herkozen tot voorzitter: “Ik ben fier dat ik het vertrouwen krijg om de komende 3 jaar verder te werken aan een liberaal verhaal in Oostkamp. Ons nieuwe team van 14 gemotiveerde vrouwen en mannen kan het verschil maken in oktober ‘24. Het is tevens mooi om te zien dat we ons bestuur hebben kunnen versterken met 5 nieuwkomers.” Filip Beernaert werd verkozen tot ondervoorzitter, Annie Hintjens tot secretaris, Johan Stevens wordt penningmeester, Brigitte Deceunick de verantwoordelijke grafische vormgeving en Hakim Djemaa organiseert de marketing en communicatie. Ook sterkhouders Thierry en Kenneth Cleynhens, Dominiek Roets en Olivier Deduytsche maken opnieuw deel uit van het bestuur. (GS)