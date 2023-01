Open & N-VA trekt in ’24 naar de verkiezingen als ‘Lijst Burgemeester’: “Een thuis voor al wie zich wil inzetten”

Open & N-VA, de groep rond burgemeester Wilfried Vandaele, trekt in 2024 naar de kiezer als ‘Lijst van de Burgemeester’. “We zijn altijd al een bontgekleurde ploeg van allerlei strekkingen geweest en in ’24 willen we dat, los van partijpolitieke voorkeuren, nog meer beklemtonen. Onze Lijst van de Burgemeester wil een thuis zijn voor al wie zich wil inzetten voor ons ambitieus programma”, aldus Vandaele.

“De hogere overheden schuiven steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden door naar de gemeenten, maar deze – zeker de kleine en middelgrote gemeenten – zijn niet altijd uitgerust om die taken behoorlijk uit te voeren. In die omstandigheden moet je als gemeente niet alleen kunnen beschikken over deskundig personeel maar ook over een krachtige bestuursploeg”, motiveert fractievoorzitter Mathieu Delbarge de keuze om als ‘Lijst Burgemeester’ naar de verkiezingen te gaan.

Burgemeester Wilfried Vandaele beaamt dat. “Een gemeente besturen, vraagt tegenwoordig een professionele aanpak; mensen beseffen niet wat er allemaal bij komt kijken. Eigenlijk zouden we de inzet en de deskundigheid van alle gemeenteraadsleden – meerderheid én oppositie – ten bate van onze gemeente samen moeten kunnen brengen.” Vandaar dus ook die Lijst van de Burgemeester. “We willen een thuis zijn voor iedereen die zich samen met ons wil inzetten voor een ambitieus programma.”

Open & N-VA was sowieso al een lijst van verschillende politieke strekkingen. “Iedereen weet dat schepen Marleen Schillewaert bijvoorbeeld tot de Open Vld behoort en burgemeester Wilfried Vandaele tot de N-VA. Maar er zijn ook mensen met andere politieke kleuren en onafhankelijken bij ons actief”, aldus nog Delbarge.

Politieke beloftes

De ploeg klopt zich op de borst dat heel wat van de politieke beloftes uit 2018 al zijn ingelost. “Maar covid en nu de energiecrisis hebben wel degelijk roet in het eten gegooid. Sommige projecten liepen daardoor vertraging op of kwamen tijdelijk in de koelkast terecht. We moeten absoluut ons beleid kunnen voortzetten om ook die projecten af te werken”, zegt Delbarge.

Hij verwijst dan onder meer naar de renovatie van het oude rijkswachtgebouw aan de Driftweg, de nieuwe brandweerkazerne en de ondertunneling van de Nieuwe Rijksweg. Verder gaat hij er prat op dat er, dankzij een vooruitziend financieel beleid, geen belastingverhoging moesten doorgevoerd worden. “Terwijl alles – ook de vele openbare werken die momenteel bezig zijn – wel duurder werd. De personeelskosten van gemeente, politie en brandweer kenden een abnormale verhoging door de opeenvolgende indexeringen”, klinkt het.

Eerste schepen Rudi Cattrysse heeft een goed woordje over voor Vandaele. “Onze burgemeester is er als beroepspoliticus in geslaagd het bestuur stevig op de rails te houden”, zegt hij, “en zijn contacten met de hogere overheden hebben onze gemeente ook veel subsidies bezorgd en oplossingen voor lang aanslepende dossiers. Denk maar aan het fietspad naar Nieuwmunster, de restauratie van het gemeentehuis, een oplossing voor de twee verkrotte panden in de Leopoldlaan enzovoort. Onze gemeente is echt in goede handen, dat horen we ook steeds vaker van onze inwoners en tweede verblijvers.”