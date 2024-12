“Op zo iemand moet je niet stemmen”: Koksijdse schepen Stéphanie Anseeuw dient klacht in bij Unia

Schepen Dirk Dawyndt startte de Koksijdse gemeenteraad met een bijzondere mededeling. In naam van schepen Stéphanie Anseeuw lichtte hij toe waarom ze een klacht indiende bij Unia, de onafhankelijke interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert.

Schepen Anseeuw heeft een klacht ingediend bij Unia tegen bepaalde personen van de lijst Samen met Sander wegens inbreuken op de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. “Deze wet heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst”, stak Dirk Dawyndt van wal.

“En dat is precies waarover het hier gaat. Schepen Stéphanie Anseeuw is sinds haar 14 jaar rolstoelpatiënt na een ongelukkige val van haar paard. Ze is nu 24 jaar schepen geweest, 5 jaar senator, runt samen met haar echtgenoot een bedrijf… Wat ze echter meemaakt tijdens de verkiezingscampagne, deed iedereen versteld staan. Stéphanie was kandidaat-burgemeester voor de Lijst Team 8670, maar het kwam haar ter ore dat bepaalde kandidaten van de Lijst Samen met Sander haar afschilderden als iemand die door haar handicap niet geschikt was voor de functie van burgemeester, en dat je op zo iemand toch niet kon stemmen. Dat gebeurde op verschillende tijdstippen, en daarvan is er nu een lijst met getuigenissen verzameld.”

Trauma

“Ik zeg dit niet graag, maar Stéphanie heeft jaren gevochten om het trauma dat ze opliep in haar puberteit te overwinnen. Dat trauma heeft ze overwonnen, dankzij haar echtgenoot en haar zoon, haar vele vrienden, haar geslaagde politieke en beroepscarrière. Door dergelijke uitspraken van verkiezingskandidaten is haar trauma teruggekeerd. Ze voelt zich bekeken en net zoals vroeger, minderwaardig. Ze tilt ontzettend zwaar aan deze uitspraken. Omdat ze echter niet wil dat dit wordt gecatalogeerd als een klacht van een verliezer in de verkiezingscampagne, heeft ze doelbewust gewacht om de klacht pas na de verkiezingen in te dienen. In haar naam doe ik een oproep aan iedereen die dergelijke uitspraken heeft gehoord, om de namen door te geven aan Unia!”

Toekomstig burgemeester Sander Loones en lijsttrekker van Samen met Sander repliceerde: “Er is de volledige vrijheid van Stéphanie om deze procedure op te starten, maar ik sta 100 % achter mijn volledige ploeg! Al mijn leden zetten zich belangeloos in voor hun gemeente. Dit zal ons op geen enkele manier verhinderen om, zoals we nu al bezig zijn, op een positieve manier verandering te brengen in onze gemeente.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche reageerde geërgerd: “En ik sta 100% achter de beslissing van ónze ploeg! Zulke klachten kan je niet lichtzinnig opnemen! Hier kan je niet spreken over positiviteit! Ik heb in het schepencollege meegemaakt hoe Stéphanie tot tranen toe bewogen was! Het was zeer moedig dat ze de durf heeft gehad om hiermee naar buiten te komen. Aan dit verhaal kan helemaal niks positiefs zijn. We horen wel hoe Unia over deze klacht zal oordelen. Ik hoop dat hieruit de nodige conclusies worden getrokken en dat jullie partij zich van deze persoon distantieert, want zo iemand kan geen schepen worden!”