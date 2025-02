Oostrozebeke verkoopt stuk Leegstraat aan Unilin

Al jaren wordt het laatste stuk van de Leegstraat dat loopt tot aan het kanaal ingenomen door het bedrijf Unilin. Al 27 jaar heeft Unilin een erfpachtgebruik en wordt er jaarlijks een kleine vergoeding betaald aan de gemeente. Volgens schepen Olivier De Marez, die met het bedrijf over dit stuk Leegstraat onderhandelde, wou het bedrijf de erfpachtovereenkomst verlengen. Omdat de gemeente geen toekomst zag voor deze gronden werd aangedrongen op een verkoop. Er werd volgens burgemeester Luc Derudder heel sterk onderhandeld met Unilin, dat uiteindelijk kon akkoord gaan met een verkoopsprijs van 500.000 euro. Dat geld wordt volgens schepen De Marez gepompt in de meerjarenplanning om andere projecten te bekostigen. De schepen had het over “een heel goede zaak voor de gemeente”. (CLY-foto CLY)