Oostrozebeke-nu trekt met nieuw logo naar de kiezer

Bij de start van de jaarlijkse gezinswandeltocht pakte Oostrozebeke-nu uit met het nieuwe logo waarmee de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. De partij van huidig burgemeester Luc Derudder wil niets aan het toeval overlaten. “We gaan resoluut voor meetbare resultaten, maar blijven bescheiden”, aldus burgemeester Luc Derudder.

“De partij, die ontstaan is uit de vroegere CD&V-meerderheid, positioneert zich als een onafhankelijke beweging die niet langer deel uitmaakt van een nationale strekking. Oostrozebeke.nu wil zich onderscheiden van de andere partijen door te focussen op de effectieve noden van de inwoners van Oostrozebeke. We pakken de problemen daadkrachtig aan door aanwezig te zijn en niet door een beleid te voeren vanuit een ivoren toren.”

Nieuwe woonzorgzone

Naast het belang van de gemeenschap wil Oostrozebeke.nu zich ook profileren met investeringen in een levendig verenigingsleven, nieuwe infrastructuur en veiligheid. “We willen ook een nieuwe woonzorgzone ontwikkelen om meer huisvesting voor onze senioren te kunnen realiseren. Ook zullen we extra maatregelen nemen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan”, ging Derudder verder.

Het vernieuwde Oostrozebeke.nu hoopt de inwoners van Oostrozebeke te overtuigen met een duidelijke visie, de standpunten en hun hart voor de gemeente. “Onze visie is helder: Oostrozebeke is een bloeiende gemeente, waar elke inwoners zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Samen hebben we heel wat jaren politieke ervaring op de teller”, aldus de burgemeester. (CLY)