Oostendse oppositie dient klacht over aanbesteding voor kabinetsmedewerker bij N-VA: “Belastinggeld dient daar niet voor”

De oppositie dient klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de aanbesteding die de stad Oostende uitschreef voor een medewerker voor het N-VA-kabinet. “Er wordt belastinggeld verspild”, zegt Trots op Oostende. Schepen Charlotte Verkeyn weerlegt.

Afgelopen maandag besliste het schepencollege om een aanbesteding uit te schrijven voor de communicatie voor de N-VA-schepenen. “Een externe consultant voor de communicatie van de N-VA-schepenen”, zo duiden fractieleider Bart Plasschaert en gemeenteraadslid Charlotte De Backer (Trots op Oostende). “Er is niets mis met het principe van kabinetsmedewerkers, maar dat doe je best niet met een aanbesteding naar de privésector. Daarvoor wordt 172.909 euro voorzien over een periode van maximum 4 jaar. Dat is net onder het bedrag voor een openbare aanbesteding.” Volgens Trots op Oostende zullen 5 bedrijven bevraagd worden en wordt daaruit een winnaar gekozen die persteksten zal opstellen, speeches zal schrijven, advies zal verlenen bij complexe dossiers, berichten zal opstellen voor de sociale media en optreden als woordvoerder van de N-VA. “De consultant zal gemiddeld 10 uur per week ingezet worden en onder de aangeschreven firma’s zijn er een aantal die zich specialiseren in politieke communicatie”, zegt De Backer.

Vroeger

“Belastinggeld dient daar niet voor”, zegt Plasschaert. “De stad beschikt over een uitstekende communicatiedienst. In de vorige legislatuur deden we een beroep op hen voor de communicatie. We verwachten dat zo’n stadsdienst betrokken wordt want zo kan men communiceren met alle Oostendenaars en niet alleen met de N-VA-kiezers. Men schept hier een gevaarlijk precedent door belastinggeld in te zetten voor één partij. Het is een inbreuk op de deontologie en juridisch betwistbaar. We wilden de stedelijke deontologische commissie raadplegen, maar die is nog niet samengesteld. We vinden het juridisch betwistbaar en daarom dienen we klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur.” Trots op Oostende haalt ook uit naar N-VA : “Ze voerden enkele maanden geleden nog campagne rond het verminderen van het aantal externe consultancy-opdrachten.” Naast de klacht zal er maandagavond ook geïnterpelleerd worden op de gemeenteraad.

Reactie N-VA

Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) : “Eigenlijk doen we een besparing op de kabinetten. Voorheen waren er 15 voltijdse jobs bij alle kabinetten, nu nog 13,7. We geven geen extra geld uit. Dit kadert net in een besparingsoefening want dit is goedkoper dan een extra personeelslid aanwerven. Vroeger had elke schepen een eigen medewerker en nu voegen we dat samen in een pool per coalitiepartner. N-VA wilde geen extra medewerkers aanwerven en daarom doen we het op deze manier. Ook bij externe stadsdiensten wordt soms zo gewerkt. Zo kunnen we tekorten in drukke tijden en voor complexe dossiers opvangen, ook inzake de communicatie tussen beleid en burger. Daar werd in de vorige bestuursperiode veel over geklaagd. Deze aanbesteding zorgt er net voor dat we kostenbesparend werken. Zo kunnen we op korte termijn iemand toevoegen aan het kabinet. De Dienst Aankoop van de stad keurde de aanpak goed. Het gaat over een bepaalde expertise rond complexe dossiers waarvoor er bijstand nodig is.” Charlotte Verkeyn is scherp : “In de vorige bestuursperiode had elke schepen een medewerker voor sociale media. Die stonden op de loonlijst van de stad om de persoonlijke communicatie van de schepenen te verzorgen. Onze aanpak is nu net transparant. Als Trots zich daar niet in kan vinden, dan staat het hen vrij daar tegen te ageren.”