Oostende geeft geen compensaties voor gesloten chalets Winter in het Park

De sluiting van de winterevents Xmas Village en Winter in het Park door de coronapandemie, leidde op de gemeenteraad tot twee interpellaties. Er komen geen compensaties vanwege de stad voor de gedupeerde standhouders.

Winter in het Park (Leopoldpark) en Xmas Village (Vissersplein) werden in december vroegtijdig gesloten. In het Leopoldpark bleven wel twee horecazaken en de ijspiste open. Tientallen standhouders en chalets op beide events moesten echter sluiten. Gemeenteraadslid Jeroen Soete (Vooruit): “Dat is een rare situatie. De chalets moesten dicht en twee horecazaken, verbonden aan de organisator, mochten openblijven en dat terwijl de regels toch overdekte terrassen hadden verboden. Andere standhouders hadden misschien ook zo’n pop-up willen organiseren. In dit dossier was niet iedereen gelijk voor de wet. Komt er een compensatie voor de gedupeerde standhouders?”

Strengere regels

Ook Wesley Deschuytter (Vlaams Belang) interpelleerde over dat onderwerp: “Het is bedenkelijk dat buitenactiviteiten gesloten waren. Daardoor werd het binnen alleen maar drukker.” Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): “Er waren vooraf al bedenkingen om het te laten doorgaan, maar we willen ons als stad niet strenger opstellen dan het Overlegcomité. We hebben veel bijgestuurd. Kerstmarkten konden als een evenement en we hebben dan ook alles zo georganiseerd. Maar op kerstavond werden de regels strenger en waren we genoodzaakt te sluiten. We hebben de beslissing in eer en geweten genomen. Er zullen geen compensaties komen voor de standhouders.”

Korpschef Philip Caestecker kwam met cijfers: “Na de beslissing van het Overlegcomité kon het nog plaatsvinden met een beperkt aantal mensen per vierkante meter. Voor het Leopoldpark zouden er tussen de 800 en 1.200 bezoekers tegelijk mogelijk zijn. Maar in een weekend komt er gemakkelijk 5.000 man. Dat zou veel problemen geven aan de ingangen en met controle. Bovendien moet je dan ook ordehandhaving buiten het park organiseren. Het event openhouden waarbij men in openlucht enkel zittend en op 1,5 meter afstand drank mag consumeren, was ook een probleem. Voor Xmas Village stelde zich een groter probleem want het ging om een kleinere oppervlakte. Het advies van de politie was inderdaad dat Winter in het Park en XMas Village niet te organiseren vielen volgens de nieuwe regels.”