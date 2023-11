Ook Neil Couhysder verlaat Gemeentebelangen

Een tweetal weken nadat Jan Morbee de eed als burgemeester aflegde, komt zijn lijst Gemeentebelangen in zwaar weer terecht. CD&V verlaat Gemeentebelangen en kiest voor N-VA, en nu stapt ook het jonge raadslid Neil Couhysder uit de fractie. “Ik wil politiek actief blijven, maar binnen dit Gemeentebelangen kan ik niet meer functioneren.”

Met zijn 20 lentes was Neil Couhysder na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met voorsprong het jongste gemeenteraadslid in Knokke-Heist. Deze zoon van horeca-uitbaters in Heist was een niet onverdienstelijk renner in de jeugdreeksen, maar koos op zijn achttiende dan toch voor zijn studies en volgde de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. Zijn eerste kennismaking met politiek kwam er voor de gewezen Chiro-leider via wijlen schepen van jeugd Maxim Willems in het jeugdparlement. Hij werd door wijlen burgemeester Leopold Lippens gevraagd om met de groep Gemeentebelangen mee te gaan naar de verkiezingen en werd rechtstreeks verkozen.

Couhysder, die als account manager werkt bij het bedrijf Beton De Clercq, verlaat nu na vijf jaar Gemeentebelangen. Hij liet eerder al verstaan dat hij het oneens was met de manier waarop voormalig burgemeester Piet De Groote een tweetal maanden terug aan de kant werd geschoven door Gemeentebelangen. De hele kwestie met de geheime stemming en dan de open brief die hij naar eigen zeggen halvelings gedwongen en na een misleidende uitleg ondertekende, zit hem hoog.

Paginagrote publicatie

“Ik heb nog geprobeerd om het gesprek aan te gaan met de partijleiding en met Jan Morbee, maar dat mocht niet baten”, zegt Couhysder. “Mijn vragen of opmerkingen werden genegeerd. Daarom heb ik ook de voordrachtsakte voor Jan Morbee als burgemeester niet ondertekend. Ik heb ook gevraagd wie heel de campagne met de opmaak en de paginagrote publicatie van de open brief in de krant had gefinancierd, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Ik wist goed genoeg wie dat was, maar wilde het toch eens horen zeggen uit hun mond. En dan wordt er in die brief zelf gesproken over transparantie en eerlijkheid”, zucht hij.

“Ik wil wel politiek actief blijven en de kans is erg groot dat ik me terug verkiesbaar stel volgend jaar, maar binnen dit Gemeentebelangen kan ik niet meer functioneren.” Gevraagd naar op welke lijst hij dan wel zou opkomen, en of dat bijvoorbeeld de verwachtte lijst van Piet De Groote zou zijn, wil Couhysder voorlopig niet antwoorden.