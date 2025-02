Ook N-VA niet echt overtuigd over actie Leierust: “Jammer dat de lamp nu pas gaat branden”

Met de actie Leierust komen er de komende weken op weekdagen gerichte politieacties voor een veiliger Wervik. Op weekdagen en omwille van de personeelsbezetting nog niet in het weekend zullen er minimaal twee gerichte acties van telkens twee uur plaatsvinden. Na eerder al de oppositiepartij Team 2030 is ook N-VA niet echt overtuigd.

Fractieleider Sanne Vantomme is de afgelopen jaren met grote voorsprong het gemeenteraadslid met de meeste tussenkomsten over de criminaliteit in de grensstad. “We zijn verheugd dat er eindelijk wat actie komt op het terrein”, zegt Sanne. “Al jaren zijn we vragende partij om het veiligheidsgevoel en de onveiligheid aan te pakken. Het is goed dat er acties komen op het terrein, maar we vermoeden dat we met acties alleen het niet gaan redden. Er moeten een aantal zaken structureel aangepakt worden.”

“Het is spijtig dat we steeds hebben moeten kloppen op dezelfde nagel voor een beetje meer actie” – fractieleider Sanne Vantomme (N-VA)

“Ook een grenscriminaliteitsplan dringt zich op. De samenwerking met de Franse politie en de Gendarmerie moet beter, al is dit inderdaad niet evident. De aanrijtijden moeten omlaag, de pakkans moet verhoogd worden. Al jaren kaarten we aan dat ‘s nachts drie patrouilles voor tien middelgrote gemeenten in de politiezone Arro Ieper niet genoeg zijn.”

“Al jaren horen we hetzelfde liedje: ‘we krijgen het kader niet vol, er is een te grote uitstroom, het duurt te lang voor de instroom er is, enzovoort…’. Half augustus 2023 hebben we zelf al eens een extra gemeenteraad samen geroepen vanuit de oppositie. Toen kregen we het verwijt te horen dat we deden aan stemmingmakerij en populisme. We hadden op onze vraag ook al eens een veiligheidsoverleg met de politie. Toen deed ik het voorstel om de federale politie in te schakelen, wat ook gebeurde, tot na de verkiezingen van oktober.”

Frustraties

“N-VA heeft de laatste jaren heel wat interpellaties en vragen geagendeerd op de gemeenteraad om deze problematiek aan te kaarten. Telkens kregen we van de burgemeester dezelfde opmerkingen te horen: ‘de cijfers zijn niet slecht, het is hier niet slechter dan ergens anders. Jullie overdrijven, het is hier zo slecht nog niet’.”

“Jammer dat de lamp nu pas gaat branden, maar we zijn al tevreden dat sommigen nu het licht wel gezien hebben en zelfs toegeven dat de criminaliteitscijfers verdubbeld zijn. Het is spijtig dat we steeds hebben moeten kloppen op dezelfde nagel voor een beetje meer actie.”

“Wat we ook betreuren, is dat er te weinig gecommuniceerd wordt vanuit Arro Ieper. Heel wat zaken worden opgelost, maar daarover wordt niet gecommuniceerd. Betere communicatie zou ook positief werken op het onveiligheidsgevoel. Dit werd ons al een tweetal keren beloofd door het hogere kader.”