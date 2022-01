Ook Kuurns burgemeester geveld door corona

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) is een van de 293 Kuurnenaren die de afgelopen zeven dagen positief testte op corona.

Afgelopen zondag probeerde de Kuurnse burgemeester via Facebook nog de kinderen meer uitleg te geven over het coronavirus en de vaccinatiecampagne voor kinderen aan de hand van een vervolgverhaal op zijn eerder verschenen boek Cor en Ona. “Nu spelen Omi en Kron tikkertje met mij”, reageert Francis Benoit.

“Het moest er ooit eens van komen. De symptomen vallen gelukkig goed mee. Naast een hese stem, wat hoofdpijn en een pijnlijke keel heb ik geen noemenswaardige problemen. Ik ben in eenzame afzondering in een aparte kamer, om zo in de hoop mijn huisgenoten niet te besmetten. Het beste medicijn zal ongetwijfeld voor de komende dagen het wat rustiger aan doen zijn.”

Twee negatieve zelftests alarmeerden Francis Benoit toch, waarop hij contact nam met zijn dokter. De PCR-test die werd uitgevoerd tijdens dat bezoek bleek echter ook positief. Hoe of waar de burgemeester het coronavirus opliep, daar heeft hij het raden naar. (BRU)