Ook in de zomer van 2023 opnieuw zwemmen in de Brugse reitjes

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond pleitte oppositieraadslid Pol Van Den Driesche (N-VA) ervoor dat het zwemmen in de reitjes een blijvend karakter krijgt: “Het kan een extra toeristische troef voor Brugge zijn!” Zo ver wil sportschepen Franky Demon (CD&V) nog niet gaan, hij wil eerst het dossier grondig evalueren. Sowieso mag er alvast in de zomer van 2023 opnieuw in de reitjes gezwomen worden ter hoogte van de Coupure.

Stad Brugge blikt voldaan terug op de vijfde editie van het zomerzwemmen in de Brugse binnenstad. Met zo’n 9 à 10.000 bezoekers die de weg naar het zwemponton vonden, is het Coupurezwemmen intussen een vaste waarde in het Brugse zomersportaanbod.

“Schitterend weer, een volledig uitgerust zwemponton, proper zwemwater en een historisch kader”, glundert Schepen Demon. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een topeditie. In totaal mochten we één derde meer bezoekers dan dan in 2019, de vorige topeditie, ontvangen.”

Leuke plek

Na twee corona-jaren knoopt het initiatief dus aan met een recordopkomst. In tegenstelling tot vorige jaren waren er deze keer geen beperkingen voor wat betreft het maximum aantal bezoekers en de duur van het verblijf op het ponton. “Een bezoek aan het zwemponton duurde gemiddeld 2 uur. Dit toont aan dat het niet alleen een populaire zwemplaats is, maar ook gewoon een leuke plek om te vertoeven. Er werden geen noemenswaardige incidenten gemeld en ook vanuit de buurt kregen we enkel positieve signalen”, stelt Franky Demon.

De zwemzone was dagelijks vrij toegankelijk tussen 13 en 20 uur. De organisatie kreeg heel wat vaste bezoekers over de vloer en heel wat kinderen van Brugse jeugd- en sportkampen kwamen een verfrissende duik nemen. De Coupure blijkt ook steeds vaker een populaire activiteit bij toeristen.

The Big Jump

Voor het eerst ook enkele kleinschalige evenementen georganiseerd. Zo werden initiatieven als “the big jump” en een initiatie stand up paddle zeer gesmaakt door de bezoekers. “In die mate zelf dat we meer en meer vragen krijgen om de Brugse waterlopen open te stellen voor kajakken en suppen”, aldus de schepen.

Het zwemponton werd intussen afgebroken en de betrokken stadsdiensten kijken alweer vooruit. “Er wordt momenteel een grondige evaluatie van het initiatief gemaakt. We zullen onderzoeken hoe we het aanbod nog kunnen verbeteren, maar ook financieel duurzamer kunnen maken. Maar door de toenemende populariteit spreek het voor zich dat we het recreatief openwaterzwemmen in onze binnenstad ook volgende zomer willen blijven aanbieden”, besluit Schepen Demon.