Ook Brugge denkt na over mogelijke fusies met omliggende gemeenten

Ook de stad Brugge denkt na over een mogelijke fusie met omliggende gemeenten. Dat zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V) maandagavond in de Brugse gemeenteraad. Concrete verklaringen wenste de burgemeester niet af te leggen. Hij bevestigde wel dat erover wordt gepraat.

De fusieplannen in Vlaanderen steken steeds meer de kop op, al bleef het op dat vlak in de provincie West-Vlaanderen vrij stil. Enkel Wingene en Ruiselede kondigden al officieel een fusie aan. De Brugse burgemeester blijft daarin voorzichtig. “Als je iets wil laten mislukken, dan moet je zomaar de wereld insturen dat je een fusie zal aangaan met die en die gemeente. In die zin zal ik geen concrete verklaringen afleggen.”

Burgemeestersoverleg

Wel geeft de burgemeester toe dat er al gesprekken zijn geweest. “Wij hebben een burgemeestersoverleg over de regio met nog negen andere gemeenten en daarin werd het onderwerp besproken. Al zijn wij nu eerder bezig met bekijken wat de mogelijke formules, de voordelen en de nadelen zijn”, zei De fauw in de gemeenteraad. “Pas daarna kunnen we uiteindelijk tot een voorstel komen, dat dan uiteraard moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Maar zo ver zijn we zeker nog niet.”

De burgemeester gaf te kennen dat vooral kleinere gemeenten voor een fusie met Brugge zijn. “Vooral de kleinere gemeenten vrezen dat ze op termijn verplicht zullen worden om te fusioneren. Voor Brugge moet er niets, maar er zitten mogelijks wel opportuniteiten in voor de stad. Dat moet nader onderzocht worden.”