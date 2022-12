Onverwachte wending in dossier Huis Anna Mahieu in Eernegem, gemeente wil huis en alle bijgebouwen in erfpacht geven

Nieuwe wending in het dossier van het Huis Anna Mahieu, het erfgoedpand in de Westkerkestraat dat sinds 2010 eigendom is van de gemeente. Het gemeentebestuur zoekt nu iemand die het pand en de bijgebouwen in erfpacht wil nemen.

In de laatste gemeenteraad van 2022 stond, enigszins verrassend en alsnog, de toekomst van het Huis Anna Mahieu, gebouwd in 1873 in de Westkerkestraat en op de lijst van onroerend erfgoed, op de agenda. Het dossier kent een lange en bewogen voorgeschiedenis en leidde al op regelmatige basis tot verhitte discussies binnen de gemeenteraad.

Het dossier dateert van 2010 toen het huis met de tuin voor de som van 347.262 euro door het toenmalige gemeentebestuur aangekocht werd, toen toch een 60.000 euro meer dan de geschatte waarde. Twee jaar later, in 2012 werden het huis met binnenin muur- en plafondschilderingen van kunstschilder Emile Mahieu, de vader van de laatste bewoonster Antoinette (Anna) Mahieu –, alle bijgebouwen en de tuin, als monument beschermd. Datzelfde jaar nog werd de tuin samen met het Heilig Hart-plein heraangelegd. Al die jaren staat het statige herenhuis te verkommeren en vormt het toch wel een schandvlek in het dorpszicht.

“Na de heraanleg van de tuin in 2012 werden geen herstellings- of renovatiewerken uitgevoerd”, vertelt schepen van Cultuur Celesta Muylle.

In erfpacht

“In 2017 werd dan door het Agentschap Onroerend Erfgoed een beheersplan goedgekeurd waarin een bestemmingswijziging tot ‘horecazaak met woning’ werd opgenomen. Een architect raamde de werken toen op een 2 miljoen euro. Ook voor de toenmalige legislatuur een brug te ver. Alleen de restauratie van de buitenschil, het water- en winddicht maken van de woning op zich, zou nu een 650.000 euro kosten. Een deel daarvan, 216.000 euro, kan wel worden gesubsidieerd.”

“Verschillende alternatieve bestemmingen werden sedert het begin van deze legislatuur onderzocht maar bleken allemaal niet alleen budgettair onverteerbaar maar zeker en ook maatschappelijk onverantwoord te zijn. Uiteindelijk kwamen we bij de erfpachtoptie uit. Bedoeling is het huis en alle bijgebouwen in erfpacht te geven. De erfpachtovereenkomst spreekt van een periode van 99 jaar, waarbij in de eerste tien jaar geen erfpacht betaald moet worden. Daarna zou de jaarlijkse vergoeding 693 euro bedragen. Voor het zoeken naar kandidaat-erfpachters gaan we samenwerken met een vastgoedbedrijf.”