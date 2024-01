Ontslag algemeen directeur vernietigd, oppositie vreest “financiële kater”: “We verwachten een nieuw ontslag”

Het ontslag van algemeen directeur Jef Huyghe is vernietigd. De kwestie beroert de politieke gemoederen in Heuvelland. Er komt nu een uitzonderlijke gemeenteraad samen.

Het gemeentebestuur van Heuvelland ontsloeg vorig jaar algemeen directeur Jef Huyghe van de gemeente. De man ging in beroep en het ontslag is vernietigd door de beroepscommissie voor tuchtzaken van het statutaire gemeente-, provincie- en OCMW-personeel. N-VA bracht het nieuws woensdag naar buiten.

Persoonlijke vete?

“Als oppositiepartij vinden wij het nodig om een en ander kenbaar te maken, gezien er in het verleden kennelijk eenzijdige informatie vanwege het gemeentebestuur naar buiten kwam”, zegt N-VA-voorzitter Stefaan Herbout. “Veel van de aantijgingen die tegen Huyghe geuit werden zijn terug te brengen tot een persoonlijke vete van de burgemeester tegen de algemeen directeur. Waar is het goed bestuur?”

Kosten

Volgens de partij nam de tuchtprocedure meer dan 14 maand in beslag en loopt de kostprijs voor de gemeente op tot in de honderdduizenden euro’s. “En de gemeente riskeert nog hogere bedragen te moeten betalen. We zien immers dat Huyghe in alle procedures die daaromtrent lopen op vandaag vrijgesproken wordt, terwijl er tegen de burgemeester en de gemeente Heuvelland nog een rechtszaak loopt voor de arbeidsrechtbank omwille van pestgedrag tegenover de algemeen directeur”, aldus Ivo Fonteyne, fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad.

“Er is momenteel ook een onderzoek gaande binnen de gemeente vanuit Audit Vlaanderen”, aldus Fonteyne. “Onze verwachting is dat het gemeentebestuur Huyghe opnieuw zal ontslaan. De burgemeester blijft echter aansturen op een ontslag, koste wat het kost. Door telkenmale verder te procederen in plaats van te remediëren vrezen we dat het volgende gemeentebestuur met een financiële kater zal opgezadeld worden omwille van schadeclaims, achterstallige opzegvergoedingen en advocaatkosten.”

Uitzonderlijke gemeenteraad

“Over de inhoud van het dossier mag en kan ik niet communiceren, het is strafbaar om dat te doen”, reageert burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), die de vernietiging van het ontslag wil aanvechten bij Raad van State. “Ze zeggen heel wat zaken uit verschillende procedures, zaken die geheimgehouden moeten worden als gemeenteraadslid. Het is onaanvaardbaar dat dit gebeurt. Er staan heel wat foute zaken in en de andere kant van het verhaal en dat van het gemeentepersoneel ontbreken. Op donderdag 1 februari buigt een uitzonderlijke gemeenteraad zich over de kwestie. Zonder mij en zonder publiek, gezien het om een persoonlijk dossier gaat.”

Sinds het ontslag is in de gemeente een waarnemend algemeen directeur aan de slag en het gemeentebestuur heeft intussen een vacature uitgeschreven voor een nieuwe algemeen directeur. “Vandaag loopt de inschrijvingsperiode af en in de komende maanden volgt een examen”, aldus De Meyer. “N-VA wil een ernstig personeelsprobleem politiek en populistisch uitbuiten en breekt de deontologische code. Voor het gemeentepersoneel is dit bijzonder pijnlijk, en ik zal altijd voor hen opkomen, wat ook gebeurt.”

Reactie algemeen directeur

“Na een lange periode van onzekerheid doet het deugd om eindelijk gehoor te krijgen”, reageert Jef Huyghe. “Ik heb altijd aangehouden dat er geen redenen voorlagen die mijn ontslag van ambtswege rechtvaardigden, en het is fijn dit nu bevestigd te zien in het besluit van een objectieve toezichthoudende instantie zoals de beroepscommissie voor tuchtzaken. Ik heb overigens nooit ontkend dat er sprake was of is van een interpersoonlijk conflict tussen mezelf en de burgemeester, maar ik heb dit persoonlijk altijd beschouwd als iets waaraan – nog steeds überhaupt – geremedieerd kan worden. Dit kan helaas niet gezegd worden voor de burgemeester, en in uitbreiding daarvan de gemeente. Samen met het personeel hoop ik een kans te krijgen om mijn functie in alle sereniteit geleidelijk aan opnieuw op te nemen.” (TP)