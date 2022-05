Ontbijtbuffet voor nieuwe Diksmuidenaars

Zondag 15 mei werden in OC Ten Patershove in Diksmuide de nieuwe inwoners ontvangen. Ze werden uitgenodigd tegen 9 uur voor een ontbijtbuffet. Een 80-tal inwoners kwam naar de bijeenkomst.

Burgemeester Lies Laridon verwelkomde hen, stelde hen voor aan de leden van het schepencollege en lichtte een aantal stadsdiensten toe. Nadien volgde een stadswandeling met een gids die hen Diksmuidse verhalen vertelde. Dit moment verving een onthaalmoment dat door corona niet kon plaatsvinden vorig jaar. Later dit jaar volgt een tweede onthaalmoment voor de nieuwe Diks-muidelingen die zich recent in de stad vestigden. Patrick Beaumont (78) kwam zich recent in de Kasteelstraat in Diksmuide vestigen, hij woonde voordien in de Bourgogne. “Twaalf jaar geleden woonde ik al even in Diksmuide. Ik vind het hier goed wonen, het is rustig en ik heb goede buren. Ik ga vaak naar de bib en ben van plan mij in te schrijven om te gaan petanquen en mij nog meer te integreren.” Ook Barbara Descheppere (42) en Koen Louwage (47) en kinderen Cisse, Jasse en Lonne kozen voor Diksmuide.

“Wij komen van Houthulst en kozen voor Diksmuide omdat we beiden in Diksmuide werken en de kinderen hier school lopen. Alles is hier kort bij: heel veel sportmogelijkheden, alle mogelijke ontspanningsmogelijkheden, scholen en dergelijke.” Ook het nieuw samengesteld gezin Tom Van Eeckhout (40) en Claudia Derdaele (37) samen met de kinderen Jurre Van Eeckhout (15), Joppe Van Eeckhout (13), Xander-Paul Biebuyck (13), Millie Van Eeckhout (9) en Anna-Alicia Van Eeckhout koos voor Diksmuide. “Ik ben de liefde gevolgd en ben van Adinkerke naar Diksmuide komen wonen. Als nieuw samengesteld gezin moesten we een keuze maken die voor het hele gezin goed is. We kozen voor Diksmuide omdat hier veel te doen is, omdat de scholen hier vlakbij zijn, omdat er heel wat mogelijkheden zijn om te fietsen en te wandelen en vooral ook omdat onze familie hier in Diksmuide woont. We hebben het hier erg naar onze zin, zo erg zelfs dat men veel zal moeten doen om ons hier weg te krijgen”, lachen de nieuwe inwoners. (ACK)