Ongenoegen over keuze van vertegenwoordigers in raden en commissies: “Dieptepunt in 13 jaar gemeenteraad”

De N-VA-oppositie in de gemeenteraad toont zich misnoegd over hoe CD&V plus zich opstelt bij de keuze van vertegenwoordigers in raden en commissies. “Uit de stemming bleek dat de meerderheid nog liever géén Damse vertegenwoordiger heeft, dan iemand uit de oppositie”, zegt Jan Van Meirhaeghe (N-VA).

Op de jongste gemeenteraad in Damme vond een ellenlange reeks geheime stemmingen plaats over de aanduiding van vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad in allerlei bestuursraden en commissies. In de regel haalt de door CD&V plus voorgestelde kandidaat het wegens de numerieke meerderheid. Over die praktijk had N-VA-fractieleider Jan Van Meirhaeghe al op twee gemeenteraden zijn beklag gedaan, waarbij hij vroeg aan burgemeester Joachim Coens (CD&V plus) om de oppositie toch ook eens enkele zitjes te gunnen. “En hij had daar toch wel instemmend op geantwoord”, zegt Van Meirhaeghe. “Maar het bleken loze woorden, want opnieuw trok de meerderheid alles naar zich toe.”

Van Meirhaeghe is vooral misnoegd bij de stemming over het punt 19 op de zitting: de aanduiding van een vertegenwoordiger in de Eerstelijnszone Oostkust vzw, die welzijns- en zorgpartners in de regio samenbrengt.

Bewust neen gestemd

“Wij hadden hiervoor ons raadslid Eveline Van Quekelberghe voorgesteld, terwijl de meerderheid zelf niemand had voorgedragen. Bij de eerste ronde kreeg Eveline onze vier stemmen (van de 21 in totaal in de gemeenteraad, red.) en er waren zes neen-stemmen en elf onthoudingen. Omdat in de eerste ronde alleen ‘geldige’ naamstemmen op Eveline uitgebracht werden, kon volgens het reglement in de tweede ronde alleen maar een stem uitgebracht worden op haar. Ofwel kon er blanco of tegen gestemd worden. Uit de analyse van die stemming bleek dat de meerderheid bewust neen heeft gestemd. We moeten dus stellen dat de meerderheid liever géén Damse vertegenwoordiger heeft dan iemand uit de oppositie. Dat is echt wel een dieptepunt in mijn 13 jaar als gemeenteraadslid”, aldus Van Meirhaeghe.

Volgens schepen Lut Fockedey (CD&V plus) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, is het veel heisa om niets. “We mochten wel stemmen over een vertegenwoordiger maar eigenlijk is er geen echt zitje, want er zijn meer steden en gemeenten lid dan er plaats is in het bestuursorgaan van de eerstelijnszone, en de kans dat het Damme zou toekomen is bijna onbestaande.”