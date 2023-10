Onderhandelingen lopen tussen LAGO en gemeentebesturen van Kortrijk en Zwevegem over financiële steun: “Hopelijk krijgen we spijkerharde garanties”

In Kortrijk is er commotie ontstaan rond de mogelijke financiële steun die het stadsbestuur zou verlenen aan het zwembad LAGO Kortrijk Weide. Op dinsdag 24 oktober vond, binnen de schoot van de gemeenteraad, een audit comité plaats rond de financiële toestand van LAGO Kortrijk. De Schepen van Financiën Kelly Detavernier, Financieel Directeur van Stad Kortrijk Johan Dejonckheere en alle fractieleiders van de Kortrijkse gemeenteraad waren daarbij aanwezig.

Gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) trekt nu aan de alarmbel: “Het rapport toont aan dat de financiële situatie van LAGO er slecht uitziet en bevestigt onze vrees die we vorig jaar uitten, namelijk dat het bedrijf, na de financiële steun van vorig jaar, opnieuw zou komen aankloppen bij het stadsbestuur. De vorige keer hebben we de kans gemist om de juiste afspraken te maken met LAGO. Hopelijk gebeurt dit deze keer wel en krijgen de Kortrijkzanen spijkerharde garanties.”

Het zou op korte termijn gaan over een cashinbreng van 3,4 miljoen euro. CD&V hekelt ook de lage bezettingsgraad, hoge prijzen en het uitblijven van een horecaplan, gezien dat op dit moment onbenut blijft ondanks de ideale ligging tussen de campussen en Hangar K. Volgens de christendemocraten staat Stad Kortrijk garant voor 30 miljoen euro aan leningen die het zwembad aangegaan is, naast het geld dat nu opnieuw nodig is, in het scenario dat het zwembad failliet gaat.

Kortrijk en Zwevegem

Schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) bevestigt dat er een audit is gevraagd in verband met eventuele steun van Stad Kortrijk voor S&R Group, waar LAGO onder valt. Het gemeentebestuur van Zwevegem zit ook aan de onderhandeltafel; in Zwevegem is er een gelijkaardige situatie met de LAGO-vestiging LAGO CLUB Zwevegem Fit.: “LAGO werkt volgens het principe van Publiek-private samenwerking (PPS), wat inhoudt dat de overheid samenwerkt met een private onderneming.”

“Dat wil zeggen dat het bedrijf in kwestie financiële steun kan vragen aan een gemeentebestuur, als dat nodig is. Wij hebben nu dus een audit gevraagd om een beter zicht te krijgen op de financiële situatie van LAGO. Het is geen geheim dat het zwembad met een liquiditeitsprobleem zit. Dat is ook weinig verwonderlijk als je er rekening mee houdt dat het sinds de start nog geen enkel normaal jaar gehad heeft: in 2019 was er de brand, gevolgd door de corona- en energiecrisis. Dat zijn taferelen die een normaal bedrijf over een periode van 40 of 50 jaar meemaakt.”

“Met de audit willen we dus te weten komen of de slechte financiële situatie te wijten is aan de crisissen of slechte bedrijfsvoering. Als kan aangetoond worden dat LAGO niets kan doen aan de situatie, dan gaan we verder onderhandelen over een eventuele lening. We houden alles dus nauwlettend in het oog en ik denk trouwens dat de oppositie het zwembad ook niet wil zien verdwijnen”, concludeert de schepen.