Ondanks vernietigingsprocedure is aanleg betonnen strandpad gestart: “Wie nu nog niet ziet dat dit geen gebetonneerde weg is, heeft zand in de ogen”

De plaatsing van het wegneembare betonnen pad op het strand in De Panne is gestart. Voor het paasverlof moet de westelijke kant klaar zijn, erna volgt het oosten. In totaal wordt het pad anderhalve kilometer. Vzw Bescherm Bomen en Natuur is een vernietigingsprocedure gestart en dat maakt bevoegd schepen Wim Janssens (ACT!E) boos.

Tijdens de coronazomers van 2020 en 2021 legde de gemeente De Panne een houten pad op zijn strand om het volk meer te spreiden. Dat was zo’n succes dat het een vervolg krijgt. “We wilden een kwaliteitsvoller en duurzamer pad dan de houten versie. Onze keuze viel op een betonnen pad met houtstructuur”, duidt schepen Janssens. “Het zijn wegneembare betonnen platen maar het is wel de bedoeling dat ze blijven liggen want ook in de winter is die toegankelijke wandelstrook belangrijk.”

Vzw Bescherm Bomen en Natuur diende tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift in. Het vreesde dat het open karakter van het strand in het gedrang zou komen en dat het project de voorbode zou worden van de betonnering van het strand. Maar de gemeente kreeg van de Deputatie een vergunning voor vijf jaar. Daartegen spande diezelfde vzw opnieuw een procedure aan en die loopt nog.

Werken gestart

De gemeente wacht de uitspraak niet af en is gestart met de aanleg van zijn pad. “Als die vzw wil strijden tegen het kappen van bomen en het behoud van mooie stukjes natuur dan kan ik dat begrijpen”, reageert Janssens scherp. “Maar dit is een stuk commercieel strand. Er liggen zelfs geen schelpjes op die strook. De mensen achter die vzw hebben zelfs het fatsoen niet om de gemeente te contacteren voor een gesprek. Ik ken ze alleen maar via hun beroepsschriften. Ze strijden van achter hun computerscherm, echt ridderlijk is dat niet. De vzw zal nooit stoppen met procederen dus doen wij zeker verder met ons project. Je kan ‘de planché’, zoals het pad in de volksmond heet, simpel plaatsen en wegnemen. Van een gebetonneerde weg is geen sprake. Wie dat nu nog niet snapt, heeft een pak zand in de ogen. Het pad zal mooi in het zand liggen en vanop de Zeedijk zelfs niet zichtbaar zijn. Het open zeezicht blijft behouden. Ik krijg alvast veel positieve reacties. ‘Eindelijk zal mijn moeder met haar rollator terug op het strand kunnen’, is één van de vele deugddoende opmerkingen die ik al ontving.”

Tien minuten

De aanleg gaat bijzonder vlot heeft de schepen op het strand zelf kunnen vaststellen. “Eén plaat plaatsen duurt amper tien minuten. Nog maar eens een bewijs dat je ze vlot kan wegnemen. Een fundering is niet nodig. De platen liggen gewoon plat op het zand. Het water loopt van de platen en infiltreert ter plaatse. Voor de paasvakantie zal de westelijke kant klaar zijn, daarna volgt de andere zijde.” Eens afgewerkt zal ‘de planché’ anderhalve kilometer lang zijn en 210.000 euro kosten.

“In de volgende legislatuur willen we de Zeedijk heraanleggen. Tijdens die werken kan het betonnen pad op het strand zeker zijn nut bewijzen als lus om rond de werf te wandelen”, geeft de schepen nog mee. “De plannen voor de heraanleg moeten we nog tekenen dus alle opties liggen open.” (GUS)