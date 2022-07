Onafhankelijken willen dat Meulebeke zich burgerlijke partij stelt in fraudeonderzoek

De onafhankelijke fractie binnen de gemeenteraad blijft er bij de gemeente op aandringen zich burgerlijke partij te stellen in het onderzoek naar onregelmatigheden in het schepencollege. Een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen bracht die enkele maanden geleden aan het licht. De gemeente ziet dat echter niet zitten.

Uit de audit blijkt dat er mogelijk een schijn van belangenvermenging door de burgemeester is, net als potentiële inbreuken op de wet op overheidsopdrachten en schending van het recht. Daarop werd door het parket West-Vlaanderen een vooronderzoek geopend.

“Stel dat er een strafrechterlijke veroordeling volgt, dan is het de taak van de gemeente om als burgerlijke partij alle door haar geleden schade kan recupereren”, meent raadslid Bert Verdru. “Dit wordt ook expliciet aangeraden door de auditeur.”

“Door de klacht met burgerlijke partijstelling dient er ook geen afzonderlijke burgerlijke vordering meer ingesteld te worden en wordt zowel de strafklacht als de burgerlijke vordering door één rechter behandeld.”

Nog vertragen

De Lijst van de Burgemeester is van mening dat een strafklacht de procedure mogelijk nog kan vertragen. “En dat wensen we zeker niet”, verwoordt Lijst van de Burgemeester-fractievoorzitter Kristof Van de Walle het.

“We hebben het volste vertrouwen in het gerecht. Waar gaan we trouwens heen als we het bestuur van onze mooie gemeente moeten laten verlopen via advocatenkantoren? Ondertussen is er hard gewerkt aan het opstellen van draaiboeken om tegemoet te komen aan de geformuleerde aanbevelingen van het auditverslag. Niemand kan ontkennen dat er ondertussen een nieuwe en deskundige wind waait. “

“We zijn dus zorgvuldig met dit rapport omgegaan. Om al deze opgesomde redenen stemmen we hier ‘neen’ op.”

Guido Demeyer (ZorgSaam) vult nog aan. “Als de procureur meent dat er verder onderzoek nodig is waarvoor hij niet bevoegd is, dan zal hij op zijn beurt sowieso een onderzoeksrechter aanstellen”, klinkt het.

