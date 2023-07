Onafhankelijken scherp na goedkeuring fusie tussen Meulebeke en Tielt: “Dit is een politieke en financiële reddingsboei”

Na Tielt heeft nu ook Meulebeke de principiële overeenkomst om te fusioneren vrij vlot goedgekeurd. Vijftien gemeenteraadsleden stemden voor, één tegen. Vijf onafhankelijken onthielden zich, maar niet zonder nog eens flink uit te halen richting gemeentebestuur.

Net zoals in Tielt was er ook in Meulebeke amper publieke belangstelling voor het fusieverhaal op de gemeenteraad De ‘principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging’ van beide gemeentes werd in amper een kwartiertje afgehandeld. Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) herhaalde nog eens het traject, waarna vijftien raadsleden hun ‘ja’-stem gaven. Vijf onafhankelijken onthielden zich van stemming.

Dienstverlening voor de burger

“We stellen rationeel vast dat het beter is om onze diensten over de gemeentegrenzen heen te laten samenwerken. Dat kan de dienstverlening voor de burger enkel ten goede komen”, legde raadslid Bert Verdru uit. “Maar tegelijkertijd kunnen we het emotionele aspect niet naast ons neerleggen. Er zijn burgers die het hier moeilijk mee hebben en het vraagt tijd om dat te verwerken. Laat net dat er niet geweest zijn. We stellen vast dat de fusie als het ware door onze strot geduwd wordt. Waarom moest dit zo snel? Een mogelijk antwoord is dat dit een politieke reddingsboei voor CD&V is.”

Zwakkere positie

“Het is geweten dat de partij in een zwakkere positie zit en minder leden telt dan de gezamenlijke oppositie (CD&V telt negen raadsleden tegenover zes onafhankelijken en vier raadsleden van N-VA, maar Zorgsaam zetelt met 2 leden mee in de meerderheid – nvdr.) Ook nationaal staat de partij er niet zo goed voor. Dat kan een reden zijn waarom de fusie nog voor de verkiezingen van 2024 een feit moest zijn Ook financieel is dit een reddingsboei. Meulebeke torst een schuldenberg met zich mee en nu wordt de focus toch wel heel hard op mogelijke opbrengsten gelegd. Terwijl een fusie ook kosten met zich mee brengt, van een begeleidingstraject tot consultancy.”

Bezorgd

“We mogen ook niet blind zijn voor wat er de voorbije vijf jaar op politiek vlak is gebeurd. Zo koos de gemeente onder andere met de heraanleg van de Markt om die schulden nog verder te laten stijgen. We zijn ook bezorgd over de troeven en eigenheid van onze gemeente. Finaal vinden we het ook jammer dat Pittem niet mee is gegaan in dit verhaal. Dat ging een sterker gegeven zijn.”

Eigenheid behouden

Burgemeester Dirk Verwilst kaatste de bal terug. “Wij zullen ons wel bekommeren om Meulebeke, dat wel degelijk zijn eigenheid zal behouden. U hebt blijkbaar veel problemen met een meerderheidspartij die u zelf genekt heeft (de onafhankelijken stapten na één jaar uit de meerderheid uit onmin met het beleid – nvdr.) en ligt aan de oorzaak van veel problemen in deze gemeente. U hebt een probleem met deze keuze, maar dit is een rationeel verhaal.”

Beste voor alle Meulebekenaren

“Dit is het beste voor alle Meulebekenaren. We zetten deze stap om op termijn op administratief en personeelsvlak niet in de problemen te raken. We zijn wel degelijk financieel gezond, in die zin dat we onze schulden kunnen afbetalen. Als gemeente moet je echter ook blijven investeren.

N-VA wel voorstander

Oppositiepartij N-VA staat wel achter de fusie. “Het zal niet makkelijk zijn, maar de keuze is tenminste gemaakt”, stelde fractieleider Benedikt Van Staen, wiens partij reeds aankondigde samen te smelten met de Tieltse N-VA. “Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn, maar als je dit verstandig en objectief bekijkt is dit de enige juiste keuze. De realiteit is wat ze is. Een kleine gemeente kan op termijn niet langer op eigen benen staan. We betreuren wel dat dit nu vlug gebeurt. Dit kon op z’n minst eerder beslist zijn, want de fusiegeruchten dateren al van 2018. Er is hier onnodig lang over onderhandeld.”

Trouw aan principes

Alleen onafhankelijk raadslid Peter Raedt stemde tegen de fusie. “Ik kan dit niet over mijn hart krijgen”, zegt hij. “Trouw aan mijn principes stem ik neen. De democratische beslissing draaide anders uit. Ik leg me er dan ook bij neer en wil me als raadslid verder voor Meulebeke inzetten.”

Uiteindelijk stemden vijftien raadsleden voor de fusie. “De komende maanden maken we werk van een grondige vergelijking van de werking van de diensten van Meulebeke en Tielt”, aldus de burgemeester. “Tegen 31 december zal de definitieve vaststelling van de fusie dan op de twee gemeenteraden komen. Het is nu onze taak om de Meulebekenaar met twijfels over de overstap te overtuigen dat zij zullen blijven erkend worden”, besluit de burgemeester. Wie er burgemeester, schepen of raadslid wordt zal door de kiezer worden beslist tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024, waarna de fusie vanaf 1 januari 2025 een feit wordt.

(vadu)