Onafhankelijk raadslid Sophie Mespreuve versterkt Team Deerlijk

Gemeenteraadslid Sophie Mespreuve (43) besliste om zich aan te sluiten bij Team Deerlijk. “Hun inhoudelijke manier van politiek en het enthousiasme en professionalisme waarmee ze Deerlijk besturen, spreekt me aan. Er is heel wat veranderd en dat heeft me geïnspireerd”, Sophie die al elf jaar gemeenteraadslid is.

Sophie Mespreuve woont samen met haar man Kevin Vandeputte en zoon Robbe in de Stationsstraat. Ze engageert zich in Knaldrang, een vereniging die activiteiten organiseert in Deerlijk en zo al heel wat goede doelen ondersteunde. In de gemeenteraad was Sophie onder meer de bepleiter van de European Dissability Card. Deze kaart zorgt voor heel wat praktische voordelen voor mensen met een handicap.

Krachten bundelen

Team Deerlijk is het lokale politiek project dat ontstond in de schoot van Open Vld Deerlijk. Die partij staat mee aan het roer van de gemeente met de drie schepenen, Bert Schelfhout, Matthias Vanneste en Philip Ghekiere. “Ik kijk ernaar uit om mijn krachten te bundelen met Team Deerlijk om het beleid van onze gemeente mee vorm te geven. Ik ervaar dat er voor het eerst echt een langetermijnvisie is die mooie resultaten brengt,” aldus Sophie.

“Team Deerlijk heeft de ambitie om op een constructieve wijze bij te dragen tot een inhoudelijk gemotiveerd beleid”, verduidelijkt lijsttrekker Bert Schelfhout. “Onze uitgangspunten zijn een financieel gezonde gemeente die zorg draagt voor haar inwoners, haar verenigingen en de vele initiatieven en ondernemingen. “We zijn ervan overtuigd dat Sophie hierin een belangrijke bijdrage kan leveren. Ook zij zette haar schouders onder heel wat initiatieven. We hebben dezelfde visie en engagement voor Deerlijk.”