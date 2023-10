OC Vondel loopt vol voor infosessie over fusie tussen Tielt en Meulebeke

Dinsdagavond vond er een infosessie plaats in het OC Vondel omtrent de fusie tussen Tielt en Meulebeke. Onder de noemer ‘Samen sterker voor de toekomst’ kwamen zo’n 250 geïnteresseerden opdagen.

Het fusieproces bevindt zich in de laatste fase vooraleer alles wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in december 2023. Burgemeester Dirk Verwilst van Meulebeke: “We hechten een grote waarde aan het verstrekken van informatie. We willen onze eigen identiteit en historiek blijven behouden en de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bevolking houden.”

Chris De Bock van Probis gaf vervolgens tekst en uitleg over volgende items: waarom is de fusie nodig, hoe zal de fusie gebeuren, wie doet wat en waarheen kunnen de bewoners heen met hun vragen. Vervolgens gaf hij een beeld van de personeelssamenstelling van de nieuwe fusie: zo zullen er 31 gemeenteraadsleden zijn, negen schepenen met na twee legislaturen twee schepenen minder, 402 werknemers, een schuldovername Meulebeke-Tielt van 12.600.000 euro en een jaarlijkse toelage van het gemeentefonds van 850.000 euro per jaar.

Na de infosessie was het tijd voor de vraagstelling, die vlekkeloos verliep.