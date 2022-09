O-punt draait op volle toeren en steekt tandje bij

Oostende wil dat het recent opgerichte O-punt nog beter bekend raakt bij de bevolking. Eigen medewerkers zijn het gezicht van een nieuwe campagne n het straatbeeld.

Het O-punt is een centraal meldpunt waar burgers online, telefonisch, per mail of fysiek (stadhuis en sociaal huis) terecht kunnen met meldingen, signalen, klachten, reacties en ideeën. Het contactpunt, ter vervanging van de vroegere signaalkaarten, werd in mei gelanceerd. “Het is een laagdrempelig initiatief en steeds meer Oostendenaars vinden de weg. Ik verwijs ook steeds vaker zelf mensen met meldingen door naar het O-punt. Ze worden er sneller en professioneel geholpen. Zij kunnen ook de melding snel doorspelen naar de juiste dienst”, zegt een tevreden burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

800 per maand

Tussen 23 mei en 15 september waren er 3324 meldingen, ongeveer 800 per maand. Magali Van Gaveren (O-punt): “Het gaat om 169 suggesties en 97 complimenten. Maar dat betekent niet dat de rest klachten zijn. Mensen maken ook meldingen en doen suggesties.”

557 van die meldingen komen trouwens van gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers die op het terrein via een app meteen dingen kunnen signaleren. “Er zijn 23 medewerkers actief bij het O-punt. Mensen krijgen antwoord of we zoeken het uit bij de stadsdiensten”, luidt het. Cijfers over hoe tevreden of boos mensen zijn bij hun melding, zijn er voorlopig niet. Daar wordt nochtans naar gepeild.

Het O-punt werkt en de stad wil nog een tandje bij steken met dit najaar een campagne op grote borden, in het stadsmagazine en op de bushokjes waar zelfs met bewegend beeld gewerkt wordt. Doel is het O-punt nog meer bekend te maken. Dat gebeurt ook op het terrein. Aan het stadhuis en Sociaal Huis zijn er grote blauwe lijnen met de nieuwe ‘Jouw stad. Jouw vragen, Jouw ideeën. Jouw reacties. De 18 gezichten voor de campagne zijn stadsmedewerkers. Ook onderwijscoach Geert Saelens en zijn dochter Marame, actief als administratief medewerker, sieren een beeld. “Tof om mee te werken en het is een unieke ervaring”, zeggen beiden. Het O-punt is bereikbaar via de site van de stad of op 0800 1 8400.