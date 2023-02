Nu toch definitief: voorzitter N-VA Middelkerke maakt overstap naar Vlaams Belang

Na het welles-nietesspelletje rond het al dan niet overstappen van de Middelkerkse N-VA-voorzitter Patrick Meurice naar Vlaams Belang, wordt zijn vertrek nu ook officieel bevestigd. Hij wordt er zelfs afdelingssecretaris. “Dit voelt als thuiskomen.”

De geplande overstap van Patrick Meurice naar de lokale afdeling van Vlaams Belang haalde enkele weken geleden al de media, maar daarop volgden tegenstrijdige berichten als zou Vlaams Belang daar niet op ingaan.

Meteen afdelingssecretaris

Niets van aan blijkt nu, want Meurice stapt niet alleen over naar VB-Middelkerke, hij wordt meteen ook afdelingssecretaris. “Ik wil niet vervallen in de stijl waarmee het lokaal bestuur van N-VA de situatie beschreef”, zegt Patrick Meurice. “Aan een potje moddergooien gericht op een bepaald individu heeft niemand iets. Er vielen harde uitspraken en drogredenen te lezen over mijn initiatief, en dit allemaal om de echte reden van de overstap niet te moeten aanhalen. Voor mij was het onmogelijk geworden om verder achter de huidige politiek van N-VA te staan. De honger naar mandaten mag nooit primeren op de ideologie van een politieke partij en dit is helaas net wat er in N-VA Middelkerke gebeurt.”

Terug op de kaart

“Dat N-VA Middelkerke liever naar de kiezer trekt met een aantal plaatsen op de lijst van de burgemeester in plaats van z’n eigen programma voor te stellen, en dit allemaal om die honger naar mandaten te stillen, is voor mij een brug te ver. N-VA Middelkerke is al jaar en dag moeilijk te besturen. Dat er op zes jaar tijd drie voorzitters er de brui aan gegeven hebben, is daar niet alleen een gevolg van, maar helaas ook het bewijs. Samen met voorzitter Paul Van Mullem en alle andere bestuursleden trekken we vol vertrouwen naar de verkiezingen van 2024 en zullen we Vlaams Belang Middelkerke terug op de gemeentelijke kaart zetten”, besluit Meurice.

“Voor mij was het onmogelijk geworden om verder achter de huidige politiek van N-VA te staan” – Patrick Meurice

De lokale afdeling van N-VA reageerde destijds scherp op de berichten. “Wij begroeten het ontslag van Patrick Meurice”, klonk het toen bij gemeenteraadslid Anthony Goethals. “Het was al veel langer duidelijk dat hij de afdeling saboteerde ten gunste van zijn eigen persoonlijke ambities. Onder zijn voorzitterschap verloederde de werking naar de leden toe en in zijn functie antwoordde hij nooit op mails van zowel leden als niet-leden. Binnen onze afdeling van N-VA wordt voorrang gegeven aan het algemeen belang en niet aan extremistische uitspraken of ingebeelde, persoonlijke fantasieën”.