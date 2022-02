Nooit eerder zoveel hulpvragen bij de sociale dienst van Poperinge

In 2021 kwamen 245 personen voor een eerste keer langs bij de Poperingse sociale dienst met een hulpvraag, een absoluut record. Het gaat om een stijging met 50 procent in vergelijking met 2019 (164) en met 28 procent ten opzichte van 2020. De hulpvragen gaan van heel algemene vragen om administratieve ondersteuning over specifieke vragen voor de sociale dienst zoals financiële ondersteuning tot vragen voor andere instanties zoals het opstarten van collectieve schuldenregeling.

Volgens schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) heeft de forse stijging een aantal oorzaken: “De coronacrisis en bijhorende lockdowns hebben er zeker voor gezorgd dat een aantal mensen problemen kreeg die er voordien niet waren. Daarnaast zetten we ook in op de bekendheid van onze dienst en moedigen we mensen aan om bij financiële problemen tijdig naar de sociale dienst te komen.”

Digitalisering

“Maar we zagen tevens dat een aantal hulporganisaties zoals mutualiteiten, vakbonden, sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook banken of de hulpkas door versnelde digitalisering voor een groep mensen net minder toegankelijk worden. De coronacrisis en de sluiting van loketten heeft deze evolutie nog versneld en online afspraken maken of digitale dossiers en facturen bekijken vergt bepaalde competenties.”

“Soms is het Sociaal Huis een van de weinige plaatsen waar mensen nog fysiek konden aankloppen wanneer ze een vraag hadden”, aldus nog de schepen.

Bezorgdheid

Bryan Vanderhaeghe vreest dat de veelheid aan hulpvragen in de toekomst niet snel zal afnemen: “Een aantal evoluties zal er voor zorgen dat nog meer mensen om hulp zullen vragen. Denk maar aan de stijgende energieprijzen. Ik wil benadrukken dat het goed is dat deze mensen langskomen. Mensen uit armoede halen is de essentie van de taak van de sociale dienst, online afspraken maken met andere diensten minder.”

“We hebben onze bezorgdheid overgemaakt aan onze Poperingse welzijnspartners, waarvan een aantal bevestigden opnieuw meer te gaan investeren in fysieke loketten. Daarnaast blijven we vanuit de stad zelf ook inzetten op digitale geletterdheid, hebben we een project ingediend rond automatische rechtentoekenning voor kwetsbaren en kunnen we door het binnenhalen van een aantal subsidies ook extra maatschappelijk werkers te werk stellen. Maar ook de hogere overheid zal een inspanning moeten doen om de sociale diensten werkbaar te houden.”

“Zo is er de loodzware administratie, de wachtlijsten bij sociale huisvestingsmaatschappijen en in de geestelijke gezondheidszorg of Fedasil, die vluchtelingen met steeds zwaardere psychische problematieken doorstuurt naar de lokale opvanginitiatieven”, aldus nog de schepen.

(AHP)