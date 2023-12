“Nog steeds geen lessen getrokken”: CD&V Heuvelland vraagt aandacht voor dodelijk verkeerspunt aan de Vier Koningen in Wijtschate

Deze zomer was er een een dodelijk verkeersongeval op het kruispunt Vier Koningen in Wijtschate. Samen met Vlaams Parlementslid Loes Vandromme analyseerden Geert Debergh en Nathan Duhayon van CD&V Heuvelland de situatie. “We kunnen niet anders dan concluderen dat de verantwoordelijken nog steeds geen lessen hebben getrokken uit de vele ongevallen langs de steeds drukkere en gevaarlijkere N314. We vinden dat het gemeentebestuur hier veel krachtdadiger te werk zou kunnen gaan en alvast ook zelf een aantal zaken zou kunnen bespoedigen.”

Initiatieven

In een reactie laat burgemeester Wieland De Meyer weten na het ongeval heel wat initiatieven te hebben ondernomen als gemeente om ervoor te zorgen dat de wegbeheerders (AWV aan Vlaamse kant en SPW aan Waalse kant), actie ondernemen. “De diensten van de provincie leggen nu contact met SPW om in januari opnieuw samen te komen in het gemeentehuis in Kemmel, om met hen de aanpassingen te bespreken, waaronder het snelheidsregime overal op 70 km/u te brengen (ook op de Komenstraat op de zijde van Wallonië en de Iepersteenweg). Op onze vraag wordt ook onderzocht of het mogelijk is de Rijselstraat/Iepersteenweg een stukje op te schuiven, om zo het afslaan te kunnen verbeteren, en de bocht wat uit de weg te halen zodat niet meer over het fietspad gereden wordt, en het verkeer dat inslaat naar de Komenstraat, minder uitzwaait richting de woningen. Dit wordt nu bestudeerd door de studiedienst van AWV, gezien dit een grote ingreep zou betekenen. Ondertussen hebben we met de drie burgemeesters van Komen, Heuvelland en Mesen, samen een brief gericht aan de Waalse minister met de vraag om actie te ondernemen.”

Proefproject

CD&V Heuvelland kaart ook nog eens de situatie aan op de gewestweg N314 die Heuvelland via Mesen verbindt met Waasten. “In 2021 was er sprake van een proefproject in samenwerking met de gemeenten Heuvelland, Mesen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een oplossing te vinden voor de vele vrachtwagens op deze wegen”, weten Geert Debergh en Nathan Duhayon. “Daarbij zou het de bedoeling zijn om éénrichtingsverkeer voor vrachtwagens langs de N314 in te voeren. Omdat er geen consensus was over die proefopstelling werd deze piste van tafel geveegd en werden een aantal andere afspraken gemaakt zoals het invoeren van een snelheidsbeperking in Mesen en Wijtschate, het plaatsen van flitscamera’s en het aanpassen van signalisatie en markeringen. Er is ook een dossier in voorbereiding voor de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid waarbij een poorteffect onderzocht wordt dat de snelheid bij het binnenrijden van Mesen en Wijtschate moet afdwingen maar voorlopig is het wachten op een datum van uitvoering.”

Asverschuiving

Burgemeester Wieland De Meyer verwijst voor het poorteffect naar de de gemeenteraad van eind november. Bij het binnenrijden vanuit Waasten ligt reeds een asverschuiving als verkeersremmer, aan de kant van Wulvergem komt die er nog. Die asverschuiving zal in 2024 gerealiseerd worden.”