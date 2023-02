Nog geen uitspraken richting 2024 op nieuwjaarsreceptie CD&V

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Kortrijk waren nog geen grote uitspraken richting 2024 te bespeuren. Het voorzittersduo Mia Cattebeke/Siska Buysschaert deelde wel drie wensen voor 2023. ‘Zorg goed voor elkaar en de CD&V, samen 1 grote groep vormen en als 1 team naar buiten treden’ is de eerste. Tweede wens is dat alle CD&V-leden, als ambassadeurs van de partij het CD&V-verhaal naar buiten brengen. De derde wens is ‘zorg goed voor jezelf’. Niettegenstaande is zelfzorg een modewoord geworden”, zeggen de voorzitters van de lokale afdeling. CD&V Kortrijk deed nog geen grote uitspraken. De partij steekt niet onder stoelen of banken ambitie te hebben en er volgend jaar na de verkiezingen weer bij wil zijn. “We zijn en blijven tenslotte een beleidspartij. We blijven realistisch want het leven is meer dan enkel brood en spelen. Iedere Kortrijkzaan moet kunnen genieten”, besluiten de voorzitters. (CH/foto KD)