Nog geen akkoord over kwestie Zeeparkduinen in De Panne

Vlaamse Parlementsleden Maxim Veys (Vooruit) en Carmen Ryheul (Vlaams Belang) informeerden schriftelijk bij Zuhal Demir, Vlaams minister van onder meer Omgeving en Toerisme, naar welk standpunt de Vlaamse overheid nu inneemt in de heikele kwestie van de Zeeparkduinen in De Panne.

Het gebied waar zich tot 2016 camping Zeepark situeerde, dreigt plaats te moeten maken voor 200 vakantiehuizen. “Er is voor het gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt door de gemeente De Panne, die het gebied bestemt als recreatiezone”, zegt Maxim Veys in zijn schrijven.

“Maar tegelijk zijn de duinen van groot ecologisch belang en kunnen ze bijdragen aan het temperen van effecten van de klimaatverandering. In de pers, en ook in de commissie Leefmilieu van 17 januari 2023, verklaarde de minister dat ze er alles aan zou doen om de plek te vrijwaren van bebouwing. In het antwoord op bovenvermelde schriftelijke vraag stelde de minister dat ze de mogelijkheden voor de toekomst van de site nog aan het bekijken was en er op dat moment nog niet op kon vooruitlopen.”

Carmen Ryheul formuleerde haar vraag: “Begin 2023 beklemtoonde de minister de belangrijke functie die deze zone als onderdeel van de eerstelijns zeewering kan betekenen om het hinterland te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Ze liet weten dat ze een aantal pistes onderzocht om dat waardevolle duinengebied duurzaam te vrijwaren.”

Overleg

Minister Demir antwoordde aan Maxim Veys: “Ik gaf opdracht aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om de eigenaars van het gebied en de promotoren van het bouwproject te contacteren met betrekking tot het gebied. Er vond al eind januari 2023 een overleg plaats met de eigenaars en projectontwikkelaars, maar er kon nog geen akkoord bereikt worden.”

“De gesprekken lopen verder. Op 13 januari 2023 vond een gesprek plaats tussen een delegatie van het ANB en het gemeentebestuur van De Panne. Een bij dat gesprek aanwezige schepen bevestigde toen dat de gemeente De Panne zeker niet gekant is tegen de aankoop van dit gebied door het Vlaamse Gewest. Voor het specifieke standpunt van de gemeente verwijs ik naar het college van burgemeester en schepenen van De Panne. ANB blijft in verder overleg met de eigenaars van het gebied.”

Duinendecreet

Carmen Ryheul kreeg als antwoord: “De onderhandelingen tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de eigenaar en projectontwikkelaar van het gebied hebben tot nog toe niet tot een akkoord kunnen leiden. De gesprekken inzake eventuele aankoop lopen verder. Aangezien dit gebied ook een meerwaarde kan betekenen voor de kustbescherming (zeewering) is het inderdaad een piste om samen met collega-minister Peeters, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, alle opties te bekijken.

Omdat het doorlopen van een procedure van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) gemakkelijk twee tot drie jaar in beslag neemt, gaf ik er de voorkeur aan in eerste instantie een poging te doen het gebied door onderhandeling aan te kopen. Mocht echter binnen afzienbare tijd niet tot een koopakkoord gekomen zijn, blijft de opstart van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan mogelijk.

Al sluit ik het voorstellen aan de Vlaamse Regering van een beschermingsbesluit in uitvoering van het Duinendecreet nog niet helemaal uit. Het werken met ruimtelijke uitvoeringsplannen ligt wat meer voor de hand omdat daar inspraak, overleg en effectbeoordelingen helemaal geïntegreerd zijn in de opmaakprocedure van de plannen.”

(MVO)