“Noem ons alsjeblieft geen feministen”: burgemeesters Ruth Vandenberghe en Katrien Desomer aan de vooravond van Vrouwendag

Zaterdag 8 maart is Internationale Vrouwendag. Is dat een overbodige dag geworden of net een dag die aan belang wint? De meningen zijn verdeeld. Wij gaan aan tafel met Ruth Vandenberghe en Katrien Desomer, twee burgermoeders en dus vrouwen van een (helaas) zeldzaam ras.

“Ben ik een feministe? Neen, zo ga ik mezelf niet noemen. Dat doet te veel denken aan de Dolle Mina’s en aan vrouwen die zich afzetten tegen mannen. Te veel feministen doen dat. Daar hou ik niet van. Maar ik kom uiteraard wél op voor de rechten van vrouwen.” Aan het woord is Ruth Vandenberghe (Open VLD), sinds 2020 burgemeester van Kortrijk een korte comeback van Vincent Van Quickenborne niet meegerekend. In oktober kreeg de 51-jarige politica een stevig nieuw mandaat van de kiezer.

Eenzelfde geluid bij Katrien Desomer. “Ik hou ook niet van het woord feminisme. Dat verengt de strijd tot de rechten van vrouwen, terwijl ik wil strijden voor de rechten van iedereen.” Desomer werd in oktober – tot verrassing van vriend en vijand – verkozen tot burgemeester van Ieper. De 46-jarige CD&V-politica kreeg als lijstduwer meer stemmen dan lijsttrekker Emmily Talpe (Open VLD).

Het is nog maar de tweede keer dat Vandenberghe en Desomer elkaar ontmoeten. De eerste keer was in december, toen ze werden opgenomen in de Orde van het Vlastreffen – folklore in het zuiden van onze provincie.

Vandenberghe: “Ik weet uiteraard wie Katrien is en dat ze een bijzondere score haalde in Ieper. Maar we kennen elkaar niet persoonlijk. Haar schoonvader (Jo Lernout, red.) ken ik wel een beetje. Ik heb hem gisteren nog gezien. En ook haar vader heb ik al dikwijls ontmoet – meestal op Waregem Koerse. Is hij daar niet voor Fluvius of zo?”

Desomer: “Moh. Dat klopt, ja. Dat krijg ik dikwijls te horen. Ben jij niet de dochter van Luc? (lacht) Omgekeerd weet ik natuurlijk ook wie Ruth is. Het was voor mij geen verrassing dat ze sterk scoorde op 13 oktober. Dat was de bevestiging van goed werk.”

Ter zake dan: Els van Doesburg (N-VA), intussen burgemeester van Antwerpen, liet eens optekenen dat Vrouwendag hier overbodig is geworden, omdat de strijd gestreden is. Gaan jullie daarmee akkoord?

Vandenberghe: “Neen, dat vind ik niet. We staan inderdaad al heel ver, maar er is nog altijd een glazen plafond, een loonkloof en – wat mij het meeste bang maakt – bepaalde rechten komen weer onder druk te staan. Er zijn conservatieve krachten die opnieuw pleiten voor de vrouw aan de haard.”

Desomer: “Dikwijlsdiehard-Vlaams Belangers. Je ziet dat ook op sociale media. Zij houden ervan om vrouwenrechten te relativeren.”

Vandenberghe: “Of een gevoelig thema zoals abortus. In Amerika wordt dat zelfs in vraag gesteld. Gelukkig hier nog niet, maar stel je voor. We moeten erover waken dat verworven rechten niet teruggeschroefd worden.”

Desomer: “Ik sluit me daarbij aan. De relevantie van 8 maart hier is vooral het behoud van al die dingen waar onze moeders en grootmoeders voor gestreden hebben. Maar dat is niet overal het verhaal. Als vredesstad en thuisbasis van de vzw Moeders voor Vrede zijn wij nauw betrokken bij wat er in Afghanistan gebeurt. Toen de taliban daar de macht overnam, was het gedaan met vrouwenrechten. Enkele vrouwen zijn toen naar Ieper gevlucht en wonen hier nog altijd.”

Als we toespitsen op de politiek: wat is hier het grootste pijnpunt?

Desomer: “Er zijn geen pijnpunten meer. In de politiek kan je niet meer spreken over een glazen plafond. Ik doe al bijna twintig jaar aan politiek en ik ben nog nooit anders bekeken omdat ik een vrouw ben.”

“Ik vind dat we soms in overdrive gaan. Je moet soms goede mensen laten gaan omdat ze het verkeerde geslacht hebben” – Ruth Vandenberghe

Vandenberghe: “Akkoord. De kansen zijn gelijk en de regels zijn gelijk. Dan kan je niet meer klagen. Alleen, en dat is volgens mij wel een pijnpunt, ontbreekt het bij vrouwen soms aan de juiste mindset voor de politiek. De politiek is een conflictueuze omgeving, een arena, zeg maar. Vrouwen voelen daar minder affiniteit mee.”

Ik ga een cijfer droppen. Amper 1 op de 5 Vlaamse burgemeesters is een vrouw. Wil dat niet zeggen dat er toch iets fout zit?

Desomer: “Neen. De kiezer had deze keer alle macht om te bepalen wie burgemeester zou worden. Het is natuurlijk wel opvallend dat de kiezer vooral voor mannen heeft gestemd. Waarom dat zo is? Dat is een onderzoek waard.”

Is het denkbaar dat een man meer vertrouwen uitstraalt voor een leiderschapsfunctie?

Vandenberghe: “Goede vraag. Daar heb ik al veel over nagedacht. Ik denk inderdaad dat dit een belangrijke verklaring is. Zeker in kleine gemeenten zijn het meestal de mannen die de plak zwaaien in de cafés, die meer zichtbaar zijn in het verenigingsleven en daarom wellicht meer vertrouwen uitstralen.”

Desomer: (pikt in) “Ook daarom is 8 maart belangrijk. Dat zijn van die vooroordelen die eruit moeten. Er zijn genoeg voorbeelden van sterk vrouwelijk leiderschap.”

Vandenberghe: “Maar dat zal niet de enige verklaring zijn. Want ook in de centrumsteden zijn er minder vrouwelijke burgemeesters.”

Dat de lijsttrekkers vooral mannen waren, zal ook meespelen.

Vandenberghe: “Ik weet dat niet. Dat zou eigenlijk niet het grote verschil mogen maken. Door het nieuwe decreet wordt de lijsttrekker niet meer bevoordeeld (omdat de lijststem afgeschaft werd, red.). Kijk naar hoe Katrien het gedaan heeft!”

Desomer: “Oké, maar er is toch nog een verschil, hoor. De lijsttrekker is nog altijd iets zichtbaarder dan de nummer twee of de lijstduwer. Want wie wordt gevraagd door de media? Of voor de debatten? Dat zijn de lijsttrekkers.”

Vandenberghe: “Misschien maakt dat inderdaad nog een verschil. Als het gaat over het lijsttrekkerschap, mogen vrouwen zeker wat meer op tafel slaan. Maar dat is weer die mindset, hé. Vrouwen denken eerder: ‘Ik ga wel op de tweede plaats staan, voor de minste miserie.’”

Desomer: (knikt) “Of omdat ze het niet zien zitten met hun gezin. Mijn kinderen zijn vandaag 14 en 19 jaar, dus dat houdt mij niet meer tegen. Maar zes jaar geleden was ik ook kandidaat-burgemeester. Ik heb al voor mezelf de bedenking gemaakt dat het misschien goed is dat het toen niet gelukt is.”

Vandenberghe: “Dat begrijp ik. Ook mijn twee kinderen waren al oudere tieners toen ik burgemeester werd. Ik heb me ook al dikwijls afgevraagd hoe ik het zou gedaan hebben. Ik prijs mezelf gelukkig met hoe het gelopen is.”

Desomer: “Mannen zijn daar toch net iets minder mee bezig.”

Katrien Desomer (46) en Ruth Vandenberghe (51) zijn burgemeester van respectievelijk Ieper en Kortrijk. © Christophe De Muynck

Laten we eens op jullie verhaal inzoomen. Hebben jullie geen drempels ondervonden omdat jullie vrouw zijn?

Vandenberghe: “Neen. Ik kan niets noemen. Of misschien één iets. Vlaams Belang schreef in een folder over mij dat fotogeniek zijn en een hoog knuffelgehalte hebben niet volstaan om een goede burgemeester te zijn.” (lacht)

Desomer: “Weer extreemrechts dus. (denkt na) Ik kan ook niets noemen. Eerder het omgekeerde. Ik zit in de politiek omdat ik een vrouw ben. Yves Leterme had nog een vrouw nodig, door het quotasysteem, en kwam mijn moeder halen. Dat was in 2006. ‘Zij heeft daar geen tijd voor’, zei mijn vader. ‘Maar misschien mijn dochter wel.’ Ik woonde net weer in Ieper, nadat ik in Gent had gestudeerd en ook even in Brugge had gewoond. Toen de vraag kwam, heb ik ja gezegd en ik werd direct verkozen.”

“Ik zit in de politiek omdat ik een vrouw ben. Yves Leterme had nog een vrouw nodig en kwam mijn moeder halen” – Katrien Desomer

Vandenberghe: “Ook ik ben gevraagd omdat er nog een vrouw nodig was. Ik ben geen grote voorstander van quota, maar het helpt wel om gelijk aan de start te komen. Al vind ik dat we soms in overdrive gaan. Evenveel mannen als vrouwen op de lijst, ritsen op één en twee, … (zucht) En dan al die mandaten in de raden van bestuur. Je moet soms goede mensen laten gaan omdat ze het verkeerde geslacht hebben.”

Desomer: “Ik zou de quota toch niet laten vallen, hoor. Ik ga wel akkoord dat het heel moeilijk is om voldoende vrouwen te vinden voor de lijst. Weet je wat vrouwen ook dikwijls zeggen? ‘Wat gaat mijn man daarvan vinden?’ (lacht) Dat is een reflex die mannen minder hebben. Nu, ik begrijp die reflex wel. Als je niet gesteund wordt door het thuisfront kan je dit niet doen, vrees ik.”

Vandenberghe: “Ik heb alleszins aan niemand gevraagd of ik burgemeester mag worden. (lacht) Als je zo’n kans krijgt, dan doe je dat gewoon.”

Een andere vraag is: is het een probleem dat er zo weinig gemeenten geleid worden door een vrouw?

Desomer: “Ik vind van niet. Het enige wat telt is: wordt de stad of gemeente goed bestuurd? Als het antwoord ja is, doet het geslacht er niet toe.”

Vandenberghe:“Dat vind ik ook. Al vind ik het wel jammer dat er zo weinig vrouwen zijn. Vrouwen doen toch op een andere manier aan politiek. Wij gaan meer op zoek naar verbinding, naar oplossingen. Ik vind dat een meerwaarde.”

En dat er in de federale regering maar vier vrouwen zitten op vijftien ministers, is dat een probleem?

Vandenberghe: “Dat is ook spijtig, ja. Dat wil niet zeggen dat de regering per definitie een slechter beleid zal voeren, maar er ontbreekt toch iets. (denkt na) Vrouwen brengen toch altijd een beetje kleur, letterlijk en figuurlijk. Als je nu naar die groepsfoto kijkt: allemaal donkere maatpakken bij elkaar. Het lijkt wel alsof we teruggeslingerd zijn in de tijd. Maar goed: ik ga hier niet pleiten voor quota, want dat kan het omgekeerde effect hebben.”

Desomer: “Opnieuw: zolang ze maar goed besturen, heb ik daar geen problemen mee. In de Vlaamse regering is de situatie trouwens omgekeerd. Ik zou het veel erger vinden, mocht men door quota iemand moeten nemen die minder bekwaam is.”

Vandenberghe: “Weet je waarom ik het ook wel spijtig vind? Omdat wij andere vrouwen inspireren. Zelfs jonge meisjes. Dat is mij heel hard opgevallen toen ik burgemeester werd. ‘Eindelijk eens een vrouw’, zeiden veel mensen.”

Desomer: “Dat krijg ik inderdaad ook vaak te horen.”

Vertel eens: wat is jullie geheim? Waarom zijn jullie er wel in geslaagd om meer stemmen te halen dan de mannen op de lijst?

Desomer: “Dat vertellen we beter niet, zeker? Anders is het geen geheim meer.” (lacht)

Vandenberghe: “Wat ik hoor, is dat mensen waarderen dat ik toegankelijk ben en goed kan luisteren. Dat zijn eigenschappen die vertrouwen inboezemen. Maar of dat echt een geheim is, weet ik niet.”

Desomer: “Dat is ook mijn grootste troef: toegankelijk zijn. Ik ben overal aanwezig en zeg nooit neen. Al is dat niet goed voor mijn agenda. (lacht) Achteraf gezien ben ik blij dat ik niet verkozen ben in het parlement. Ik zou niet weten hoe je die twee moet combineren. Het burgemeesterschap is echt pittig.”

Vandenberghe: “Dat is zo. Ik stond zelfs niet op een lijst bij de nationale verkiezingen, omdat ik me voluit voor Kortrijk wil smijten.”

Bent u nog altijd lid van Open VLD? Of denkt u ook aan een overstap naar de MR zoals uw schepen Wout Maddens?

Vandenberghe: (lacht) “Neen. Ik ben een overtuigd liberaal. Het is niet omdat het even wat slechter gaat, dat ik de partij ga verlaten. Ik blijf lid, maar verder hou ik mij alleen bezig met Kortrijk. Hier ben ik trouwens verkozen op de Team Burgemeester – Stadslijst voor Kortrijk.”