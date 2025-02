NMBS zet oude spoorwegbedding openbaar in de etalage: “Cruciaal voor nieuw stadsrandbos”

De oude spoorwegbedding tussen de Abeelstraat en de Sint-Amandsstraat in Tielt staat openbaar te koop op de website van de NMBS. Dat is opmerkelijk, want die strook grond heeft de stad absoluut nodig voor het nieuwe stadsrandbos.

Tielt is al jaren bezig met plannen opmaken voor de aanleg van een nieuw bos. Meer dan tien jaar geleden al werd met een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan een zone van een kleine 15 hectare tussen de spoorweg en de Marialoopbeek omgezet in bosgrond. In de jaren daarop kreeg het plan de zegen van de provincie en in de loop van 2024 werden verschillende percelen grond opgekocht in de omgeving van die spoorwegbedding. De verwerving van de oude spoorwegbedding zelf is met andere woorden cruciaal voor Tielt. En voor de provincie, want er is inmiddels ook een fietssubsidiedossier aan verbonden.

Dat de strook grond – goed voor een oppervlakte van 12.957 vierkante meter – nu plots openbaar in de etalage staat voor een prijs vanaf 77.000 euro roept dus wel vragen op. Want als een particulier dat stuk grond koopt, zit Tielt met een probleem. Mogelijk leidt dat zelfs tot een onteigeningsprocedure. “De NMBS heeft ons per brief op de hoogte gebracht dat het goed te koop staat. Dat nieuws heeft ons ook ten zeerste verrast”, geeft burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V-Lijst Burger) toe. “Je kan je inderdaad de vraag stellen of er geen andere manieren waren om dit aan te pakken, maar de wegen van de NMBS zijn soms ondoorgrondelijk. We hebben een overleg gepland met de provincie en samen bekijken we wat mogelijk is.”

De stad of de provincie zullen wellicht niet anders kunnen dan een bod uitbrengen en duimen dat het goed komt. Feit is dat de NMBS al langer gronden en gebouwen te koop aanbiedt via openbare verkopen. En bij dat systeem hebben particulieren evenveel recht om te bieden als lokale besturen. Zo ging vorig jaar ook het oude stationsgebouw van Ingelmunster openbaar onder de hamer. Ook daar was het gemeentebestuur geïnteresseerd, maar de hoogste bieder was echter een particulier. Die was, tot ergernis van de gemeente, initieel van plan het gebouw te slopen. Het dossier zat een tijdje vast, maar uiteindelijk kwam het gemeentebestuur tot een compromis met de eigenaar. De parking voor het station werd ingelijfd in het openbaar domein met het oog op een groenere stationsomgeving, terwijl het gebouw zelf in privéhanden bleef.

Reactie NMBS

We vroegen de NMBS of dit een normale gang van zaken is. Een woordvoerder liet ons vrijdag in een korte reactie weten dat het bedrijf bij de verkoop van ongebruikte gronden de reglementering dient te volgen en een marktconsultatie dient uit te voeren. Dat laatste gebeurt vaak bij overheidsopdrachten. En bij het verkopen van onroerende goederen is een openbare verkoop inderdaad de regel. Navraag wijst uit dat de NMBS in principe ook een andere optie had. Als er een algemeen belang aangetoond kan worden – zoals hier het geval is – kan een verkoop ook onderhands gebeuren, zonder concurrentie. In dat geval dient de verkopende partij wel verplicht een schattingsverslag laten opmaken. Daarmee wordt dan de objectieve waarde van het goed bepaald, waaronder het niet verkocht mag worden. (SV)