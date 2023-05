Nina Bonduelle en Matthias Demuynck co-voorzitters van Bewust

Nina Bonduelle (35) en Matthias Demuynck (31) zijn de nieuwe co-voorzitters van de Poperingse liberalen. Na zes jaar voorzitterschap kan Patrick Schatteman (57) door een nieuwe internationale functie bij Volvo het voorzitterschap niet langer combineren met zijn professionele taken. Hij besloot daarom de fakkel door te geven.

“Nina en Matthias hebben zich kandidaat gesteld voor het co-voorzitterschap omdat ze beiden geloven in het nieuw project – onder de naam ‘Bewust’ – voor Poperinge. Samen vormen ze een sterk duo: een jonge mama uit een deelgemeente en een jonge man uit het centrum”, zegt uittredend voorzitter Patrick Schatteman van Bewust (voorheen Open VLD Poperinge).

Nina Bonduelle is afkomstig uit Watou, waar haar ouders café De Kikker uitbaatten en waar ze actief was in KSA Watou. Nina studeerde medische laboratorium technologie in Brugge en werkt als laborante pathologische anatomie in het UZ Gent. Nadat ze samen met haar echtgenoot Elewaut Cambron tien jaar in Roesbrugge woonde, keerde ze na de geboorte van Marin en Nova terug naar haar geboortedorp Watou, waar ze een nieuwe thuis bouwden in de Gebroeders Faesstraat. In haar vrije tijd engageert ze zich voor de ouderraad, loopt ze graag een rondje tussen de velden en verslindt ze podcasts.

Elkaar versterken

Matthias Demuynck groeide op in Proven, als zoon van gepassioneerde landbouwers. Hij volgde de studies burgerlijk ingenieur Bouwkunde in Gent en keerde een aantal jaar later terug naar zijn roots. Hij woont vandaag in de Komstraat in Poperinge. Matthias werkt als stabiliteitsingenieur bij MV Engineering, een jong en ambitieus Poperings studiebureau en houdt ervan in zijn vrije tijd te fietsen, af te spreken met vrienden en op reis te gaan.

Uittredend voorzitter Patrick Schatteman uit de wijk Proones geeft zijn volle steun aan het jonge duo en blijft actief binnen het bestuur en als lid van de BCSD-raad. De Poperingse liberalen beslisten eerder dit jaar om met een nieuw en verruimd project, onder de naam Bewust, naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 te trekken. Nina en Matthias nemen vanaf nu de leiding daarvan op zich. Een co-voorzitterschap stelt hen in staat om de taken te verdelen en elkaar te versterken. (AHP)