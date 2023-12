Nieuwsfeit van het jaar in Kortemark: Silvamo en PFAS zorgen voor ongerustheid en beroering

Zelden zoveel volk gezien op de publiekstribune tijdens de gemeenteraad als in 2023. De vzw Leefbaar Groot-Kortemark trok regelmatig de pleister van de gapende PFAS-wonde. Er moest en er zou actie ondernomen worden tegen het omstreden stort. Ondertussen werd 2023 ook het jaar van samen actie ondernemen, want ook de Kortemarkse politici liet de hele situatie niet onberoerd.

Het gemeentebestuur kwam in mei naar buiten met een uiteenzetting van dik anderhalf uur naar aanleiding van een aantal metingen. Zowel de gemeente als de vzw Leefbaar Groot-Kortemark procedeert momenteel tegen de verlenging van de vergunning van Silvamo om PFAS-houdende grond te mogen storten. Bevoegd minister Zuhal Demir zag er blijkbaar geen graten in om op deze grond voort in Kortemark te laten storten. De PFAS-norm bleek ondertussen toch overschreden te zijn, maar het water zou nooit gebruikt worden als drinkwater. De kanttekening van CONTENT-raadslid Tim Deweerdt die stelde dat alle grondwater ooit drinkwater wordt, liet nog maar eens uitschijnen dat het meer dan vijf over twaalf was.

José Delanote (58) woont in de Amersveldestraat op minder dan een kilometer van het bewuste stort en sloot zich ook aan bij Leefbaar Kortemark. “Ik heb eerder al mijn grote bezorgdheid uitgesproken omdat er PFAS-houdend water langs de zuidflank wegliep en dus in de beek en de bodem terechtkwam”, weet José te vertellen. “Het stort was maar langs drie kanten afgesloten. Die bewuste zuidflank is dit jaar gelukkig dichtgemaakt omdat er nu eindelijk iemand actie onderneemt.”

Natuurramp

“Maar hoeveel jaar is deze vervuiling al niet bezig? De stelling dat de klei alles mooi tegenhoudt, is ook een fabel, want de bovenste tien meter in de kleigroeve bestaat eigenlijk uit aarde en daar sijpelt alles gewoon door. Enkel dieper dan tien meter onder de grond is echte klei te vinden. Silvamo heeft nu vier watertanks en zuivert dan wel zijn water, maar we weten toch nog altijd niet hoeveel water er precies gezuiverd wordt, want sommige waters worden ook afgevoerd omdat ze niet gezuiverd kunnen worden”, gaat José Delanote voort.

“Het is nodig dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken” -José Delanote

“Silvamo blijft soms ook heel karig met antwoorden. Vaak is het heel lang wachten op een duidelijke reactie op een vraag die we stellen. Als er ooit iets verkeerd loopt, dan wordt dit een natuurramp voor de hele streek. Daarom is het nodig dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken, zowel de politiek als Leefbaar Groot-Kortemark. Er is nu iets in gang gezet en we moeten dit blijven doen. Eigenlijk moet iedereen in Kortemark eraan meewerken. Ik moet zeggen dat we door de samenwerking van Leefbaar Groot-Kortemark met de vzw Climaxi erbij al heel wat geleerd hebben over vervuiling en de wetgeving eromtrent.”

Zonnepanelenpark

“Mijn grootste bezorgdheid zijn de generaties die na ons komen. We moeten voor onze kinderen en kleinkinderen blijven werk maken van een beter afvalbeleid. Het stort is er al heel lang, maar nu is het plots een stort met PFAS en andere zwaar vervuilende stoffen. Er zal in de toekomst altijd werk en toezicht nodig zijn om dit alles onder controle te houden”, klinkt het.

“En wat zal de toekomst nog brengen? Stel je voor dat ooit het idee wordt geopperd om op dat dichtgegooide stort te bouwen. Als ze beginnen te boren in die vervuilde aarde, zou dat een catastrofe zijn. Het zou goed zijn dat het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan verandert in een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, want dan zouden we wat meer gemeentelijke slagkracht hebben om die oppervlakte nooit te laten bebouwen.”

“De nazorg voor de site blijft ook belangrijk, want dat stort blijft levenslang gevaarlijk en blijft dus ook levenslang gevaarlijke stoffen produceren die gezuiverd moeten worden. Er moet duidelijk iets mee gebeuren, want het stort ligt er en het kan nooit meer weg. Het lijkt misschien een utopie, maar waarom zou het niet mogelijk zijn om er in de toekomst een zonnepanelenpark te installeren? Hiermee zou Silvamo heel lang het onderhoud van de site en de zuivering van het water kunnen bekostigen”, besluit José.