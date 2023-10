Nieuwpoortse Open Vld-afdeling trekt met kartellijst naar gemeenteraadsverkiezingen: “Naam houden we nog even geheim”

Terug van weggeweest gaat de Nieuwpoortse afdeling van Open Vld vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar tegemoet. Een kartellijst met andere partijen is bovendien in de maak. “De politieke kaarten in Nieuwpoort liggen anders dan bij de vorige verkiezingen”, zegt voorzitter Alain Coulier.

Nadat huidig burgemeester en stemmentrekker Geert Vanden Broucke (CD&V) samen met zijn partijgenoot schepen Frans Lefevre onlangs aankondigde dat beiden geen kandidaat meer zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, zorgt Open Vld nu ook voor een verrassing.

Nadat de partij tijdens de vorige verkiezingen geen zitje in de gemeenteraad meer wist te veroveren, gaat de liberale familie in de IJzergemeente nu voluit voor een goed resultaat. “En we beschikken daarvoor over enkele uitstekende troeven”, vertelt voorzitter en voormalig gemeenteraadslid Alain Coulier, die zich nu opnieuw engageert. In 2018 stond er met wijlen Herman Lenaerts welgeteld één enkele kandidaat op de Open Vld-lijst. “Het was bovendien heel jammer dat door de autocratische houding van één persoon er geen sprake meer was van een team. En daar willen we nu verandering in brengen met een hechte ploeg”, zegt Coulier.

Kartel

Het initiatief om Open Vld nieuw leven in te blazen, is een spontane reactie van tal van liberale krachten in Nieuwpoort, klinkt het bij het nieuwe bestuur. “Onze stad kon steeds prat gaan op een stevig liberaal kiespubliek”, gaat de voorzitter verder. “Ik ben ervan overtuigd dat velen ook de decennialange monocultuur van CD&V moe geraken. Het vertrek van stemmentrekkers daar toont mogelijk ook de malaise aan die daar momenteel heerst. Dat wij voluit bereid zijn om met andere leden van de rechtse familie, zoals N-VA en Lijst Dedecker, samen te werken, weliswaar niet met uiterst rechts, heeft bovendien geresulteerd in positieve kartelgesprekken. Met de oprichting van een dergelijke kartellijst kunnen we een lijst vormen met de beste elementen van iedere partij zodat we niet allemaal afzonderlijk 21 kandidaten moeten zoeken. Dat zal dus niet onder Open Vld maar onder een nieuwe naam en vlag gebeuren. Die primeur houden we weliswaar nog even voor ons”, besluit Alain Coulier.

Het nieuwe Open Vld-bestuur bestaat uit voorzitter Alain Coulier, ondervoorzitter Steven Vandenabeele, secretaris José Schepers die veertien jaar schepen was in Tervuren en verder Julie Debacker, Luc Biesbrouck, Jacky Blomme, Maurice Bellefroid en Patricia Crisvelte.